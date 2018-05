330 43

COMUNICADO: Emily DiDonato se une a Biotherm como nueva embajadora internacional

PARIS, May 28, 2018 /PRNewswire/ --

Biotherm, la marca de tratamiento selectivo para la piel, presenta a Emily DiDonato como nueva embajadora mundial. Estudiante de Psicología en la Universidad de Columbia además de modelo, Emily se une a Christy Turlington-Burns y a Candice Swanepoel como embajadora de la línea regeneradora Life Plankton(TM) de la marca.

Para ver el Multimedia News Release, por favor presione la pagina web abajo: https://www.multivu.com/players/uk/8333051-emily-didonato-biotherm-skincare-ambassador

Estoy encantada de poder formar parte de la familia Biotherm. Siempre me ha gustado la naturalidad de sus productos -comenta Emily-. Empecé a utilizarlos en la época en que tenía que viajar continuamente y Life Plankton Essence supuso toda una revelación para combatir la sequedad, tirantez y la sensación de que mi piel ya no podía más. Todas sus fórmulas están basadas en el Life Plankton, un poderoso ingrediente que ayuda a calmar y a regenerar la piel. Además, ahora mismo mi piel tiene que someterse al estrés añadido de organizar mi boda para este verano, por lo que Biotherm no ha podido presentarse en mejor momento".

Con una belleza que refleja su mestizaje neoyorquino de orígenes italianos, irlandeses y nativos americanos, Emily DiDonato presentará su primera campaña con la marca en el mes de junio.

Alejada de las pasarelas de moda, la modelo es el epítome del enfoque natural que Biotherm tiene sobre la belleza, ya que prefiere mostrarse al público sin filtros ni maquillaje, algo que casa a la perfección con el compromiso de Biotherm de transformar visiblemente la piel a través del poder reparador de los ingredientes naturales.

En el punto álgido de su carrera, con 27 años, Emily superó sus inseguridades y retomó sus estudios para cursar Psicología en la Universidad de Columbia. Haciendo malabares para conciliar la vida laboral con los estudios, esta instamodel no duda en compartir los principales momentos de su vida como modelo en Nueva York: sesiones de SoulCycle, yoga y escapadas al norte del estado para reponer energías, en la montaña o en la maratón.

Apasionada de los tratamientos cosméticos, Emily DiDonato ya era fan de los productos de Biotherm años antes de entrar a formar parte de la marca. "El interés personal de Emily por Biotherm, su predilección por un estilo de vida activo y natural la convierten en la embajadora ideal de los productos de Biotherm -comenta el director general de la marca, David Fridlevski-. Es una persona inteligente que no sólo tiene influencia en el campo de la cosmética, sino también en el de la vida sana. Todo ello sumado a su compromiso con la comunidad hacen de su elección un paso muy natural para Biotherm".

RUTINA DE BELLEZA DE EMILY PARA LA PIEL

Para celebrar su presentación como embajadora de la marca, Emily ha seleccionado sus 5 esenciales favoritos de Biotherm. Una rutina que se revelará en la cuenta de Instagram de @biotherm.

Emily DiDonato Fecha de nacimiento: 24 de febrero de 1991 Lugar de nacimiento: Nueva York Modelo desde: 2009 @emilydidonato: 1,1 millones

ACERCA DE BIOTHERM

Pionera en el campo de la biología cutánea desde el descubrimiento de las propiedades beneficiosas de Life PlanktonTM, en 1952, Biotherm aplica el extraordinario poder de este ingrediente a sus avanzados tratamientos cosméticos. Gracias a sus conocimientos y experiencia en Biotecnología, la firma ha logrado trasladar las propiedades de unos poderosos activos a delicadas texturas que ayudan a que la piel luzca más saludable y luminosa. Biotherm ofrece una completa gama de más de 130 soluciones para el rostro y el cuerpo, adaptadas a todo tipo de pieles, necesidades y estilos de vida. Entre sus productos emblemáticos se encuentran Life PlanktonTM Essence, Aquasource Gel, Blue Therapy Serum y Lait Corporel. Descúbrelos todos en: http://www.biotherm.com

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/693670/Biotherm.jpg )

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/693670/Biotherm.jpg

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8333051-emily-didonato-biotherm-skincare-ambassador

CONTACTO: Paul Rhoné, paul.rhone@loreal.com, Global Communications &Digital Group Manager, Mobile : +33-6-01-27-14-56; Virgile VieCommunication Project Manager +33-674417562

