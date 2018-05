330 43

COMUNICADO: Trofeo de Campeones Stihl TIMBERSPORTS® 2018 en Marsella

MARSELLA, Francia, May 28, 2018 /PRNewswire/ --

El canadiense Stirling Hart gana la competición deportiva más dura de cortadores de troncos

Canadá se lleva el anillo del Trofeo de Campeones 2018. Stirling Hart se hizo con la victoria en el Trofeo de Campeones Stihl TIMBERSPORTS(R) que se celebró en el Vieux Port (Puerto Viejo) de Marsella. Delante de 1200 espectadores y con todas las entradas vendidas, el canadiense de 28 años quedó el primero frente a once de los mejores cortadores de troncos del mundo. En un emocionante duelo final venció a Jason Wynyard de Nueva Zelanda terminando las cuatro disciplinas con hacha y sierra en tan solo 1:03.40 minutos. El australiano Mitch Argent quedó tercero.

El deporte de la madera con cortadores de troncos de primera clase

"El año pasado me quedé tan cerca de ganar el Trofeo de Campeones... No dejaba de pensar en eso todo el tiempo", admitió Stirling Hart. "Estoy contentísimo de haber ganado. Ya estoy pensando en la próxima competición internacional. Me voy a tomar unos días de descanso para disfrutar de mi victoria y después voy a empezar a prepararme para el Campeonato Mundial". Mitch Argent, que quedó tercero, consiguió un impresionante tiempo de 58,12 segundos en los cuartos de final, el mejor tiempo del día, pero perdió contra Hart en la semifinal. En la lucha por la medalla de bronce, Argent superó a Martin Komarek de la República Checa, que fue el mejor cortador europeo. Detrás de Komarek quedaron Michal Dubicki (Polonia), Arden Cogar (Estados Unidos), Pierre Puybaret (Francia), Ferry Svan (Suecia), Armin Kugler (Austria), Paolo Vicenzi (Italia), Simon Bond (Gran Bretaña) y Andrea Rossi (Italia).

Emocionantes duelos eliminatorios y nervios de acero El formato de la competición que se sigue en el Trofeo de Campeones exige la máxima resistencia, precisión y fuerza. En la Serie Stihl TIMBERSPORTS(R) los concursantes compiten frente a frente en cuatro disciplinas con hacha y sierra, y el ganador de cada duelo pasa a la siguiente ronda. Los atletas deben demostrar una concentración absoluta en la disciplina Stock Saw con motosierra, la Underhand Chop con hacha, la Single Buck con una sierra manual de dos metros de largo para una persona y la Standing Block Chop.

El sábado también compitieron en el Campeonato Mundial de Novatos de la Serie Stihl TIMBERSPORTS(R) ocho de los mejores cortadores jóvenes de troncos del mundo. Daniel Gurr de Australia se colocó por delante del italiano Michael Del Pin que quedó el segundo y Chas Haas de Estados Unidos.

Los mejores cortadores del mundo se volverán a enfrentar el 19 y 20 de octubre de 2018 en el Campeonato Mundial de la Serie Stihl TIMBERSPORTS(R) en Liverpool, Inglaterra.

La Serie Stihl TIMBERSPORTS[(R) ] La Serie Stihl TIMBERSPORTS(R) es una serie de competiciones deportivas extremas internacionales. Sus orígenes están en Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Springboard (escalada en tabla), Underhand Chop (corte con hacha encima de un tronco) y Standing Block Chop (corte de tronco vertical con hacha) son las disciplinas de hacha clásicas. En Single Buck (prueba individual de corte de tronco con sierra), Stock Saw (corte de tronco con motosierra) y Hot Saw (motosierra personalizada y afinada de hasta 80 caballos) los deportistas compiten entre ellos y contrarreloj. Para obtener más información, visite http://www.stihl-timbersports.com[.]

Stihl TIMBERSPORTS(R) es una marca registrada de ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

