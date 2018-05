330 43

COMUNICADO: Hartmann y CSL unen fuerzas en un proyecto de nueva construcción

Hartmann Family y CSL Group ("CSL") se complacen anunciar que han formado una sociedad conjunta 50/50 para construir y operar un buque de autodescarga en gravedad de 40.000 TPM para el comercio en Europa.

El nuevo buque se construirá en Chengxi Shipyard en China y su entrega está prevista en Alemania en 2020. Servirá a Mibau Stema Group en un arrendamiento a largo plazo.

La sociedad conjunta representa una expansión de las actividades existentes en Europa para Hartmann y CSL.

Hartmann Family es el propietario de una flota de buques de autodescarga con correa que están arrendados a Mibau Stema Group. Mibau Stema Group, una sociedad conjunta de Heidelberg Cement AG y Hartmann Family, es el proveedor líder de agregados exportados para la industria de la construcción en Europa.

CSL Group es el mayor propietario y operador de barcos de auto-descarga en todo el mundo. Con sede central sita en Montreal y con divisiones que realizan operaciones en América, Australia, Europa y Asia, CSL despliega millones de toneladas de carga cada año para sus clientes dentro de los sectores de la construcción, acero, energía y agrícola-alimentación.

Contactos de medios: The CSL Group Inc., Brigitte Hébert, directora de Comunicaciones, +1-514-653-8854, brigitte.hebert@cslships.com; HJH shipmanagement GmbH & Co KG, Jens Schumacher; director administrativo, +49-4777-933970, jens.schumacher@hjh-shipping.com

