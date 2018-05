330 43

COMUNICADO: Hublot, portador de un poderoso mensaje universal porque todos somos campeones

NYON, Suiza, May 25, 2018 /PRNewswire/ --

2018 es el año de la Copa Mundial de la FIFA con Hublot como Cronometrador Oficial. Para conmemorar este especial momento, Hublot celebra el fútbol con un poderoso mensaje universal, el de los valores que mueven a un campeón. Hublot cuenta con leyendas como Pelé, Maradona, José Mourinho y Usain Bolt, todos ellos amigos y embajadores de la marca. Encarnan el éxito, una mentalidad de acero y resultados inspiradores. Simplemente grandes campeones que comparten con nosotros su visión sobre "cómo convertirse en un campeón". Una campaña con un claro mensaje que se puede descubrir a través de 13 visuales y citas motivadoras. Cuando faltan 30 días para el saque inaugural de la Copa Mundial de la FIFA [TM], O Rei Pelé y el Dios Maradona comparten con respeto y humildad aquello que les hizo campeones. Una vez más, Hublot reúne en torno a un proyecto a personalidades que tenían muy pocas posibilidades de encontrarse de forma natural. Esto es para Hublot el Arte de la Fusión.

"Creo que no hay logro más bello para una marca que reunir a sus amigos y embajadores en torno a un proyecto que transmite valores positivos y motivadores. Esta campaña es muy hermosa, tanto por el poder de su mensaje como de sus retratos y la intensidad de las palabras que se utilizan en ella, pero también por el carisma de los participantes. Para nosotros el fútbol es, ante todo, un magnífico medio para transmitir valores, y esta campaña no sirve solamente para rendir homenaje al talento, mostrar el deseo de jugar, de hacer realidad un sueño, sino también para comunicar un mensaje de esperanza y solidaridad. La campaña contiene una serie de visuales y citas que merece la pena recordar siempre que sea necesario. !Seamos campeones!".

Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot

Jugadores, entrenadores, leyendas, todos ellos unidos con un mismo espíritu: el del amor por el fútbol. Un equipo de 13 leyendas vivas del deporte que tienen algo en común: la pasión por el deporte rey. Pelé, Diego Maradona, el entrenador José Mourinho, Usain Bolt -el hombre más rápido del planeta y gran aficionado al fútbol-, el árbitro internacional Bjorn Kuipers, el jugador internacional suizo Xherdan Shaqiri, los iconos del fútbol David Trezeguet, Marcel Desailly y Alexei Smertin, los entrenadores de las selecciones nacionales de la Copa Mundial de la FIFA 2018TMStanislav Cherchesov (Rusia), Gareth Southgate (Inglaterra), Julen Lopetegui (España), Didier Deschamps (Francia) y Hervé Renard (Marruecos).

Esta no es la primea vez que el relojero reúne a los jugadores más renombrados del fútbol. En 2014, con ocasión de la Copa Mundial celebrada en Brasil, ya realizó una campaña en la que reunión a las estrellas del fútbol. Una vez más Hublot confirma su visión única, diferente e innovadora. La marca relojera abre las puertas de la mente de los deportistas y estrategas más grandes de todos los tiempos. Más allá de los goles y las victorias, da la palabra a los seres que lograron esos hitos. Es también el momento de descubrir a los amigos de la marca. La campaña es una combinación de palabras e imágenes poderosas; una serie de retratos que revelan el carácter distintivo de cada personalidad. El rasgo de unión de todos estos retratos es que muestran al deportista en presencia de uno de los símbolos de esta 21.a Copa mundial, la 3.a para Hublot: la emblemática Matriochka o el balón de fútbol Hublot, ambos creados y pintados por el artista contemporáneo ruso Andrey Bartenev.

Para el arranque de esta nueva campaña, tienen la palabra dos de los mejores jugadores de todos los tiempos:

MI RELIGION ES EL FUTBOL

"Si quieres convertirte en un campeón, jamás debes abandonar ni dejar de entrenarte. Lo más importante es que respetes a tus padres: ellos son tus mejores consejeros." Diego Maradona

MENTE Y CORAZON

"Para convertirte en un campeón, respeta a los demás y no pienses jamás que eres el mejor." Pelé

BE HUBLOT, BE YOU, BE A CHAMP!

