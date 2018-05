330 43

COMUNICADO: Un diagnóstico de hemostasia inmediato pionero se presentará en las principales conferencias europeas

CHARLOTTESVILLE, Virginia, 25 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- HemoSonics anunció hoy que participará en congresos científicos y tendrá una presencia comercial en Euroanesthesia (ESA), que se celebrará en Copenhague, Dinamarca, del 2 al 4 de junio. HemoSonics participará en la sesión previa al congreso de ESA sobre Point of Care Guided Haemostatic Management During Massive Bleeding (Gestión asistida hemostática inmediata durante las hemorragias masivas) que se celebrará el 1 de junio, donde se demostrará el Quantra(TM) System. El 2 de junio, en el marco del congreso, el director científico, Francesco Viola, será copresidente de la sesión de pósteres con título "Laboratory Coagulation Measurements" (Medidas de coagulación en laboratorio). También presentará un póster relacionado con un nuevo cartucho en desarrollo para el Quantra Hemostasis Analyzer, que mide los parámetros de fibrinólisis, la rigidez de los coágulos y el tiempo de coagulación. La compañía da la bienvenida a los asistentes del congreso a su caseta de HemoSonics donde se harán demostraciones de Quantra y miembros del equipo estarán disponibles para contestar a preguntas clínicas y científicas.

Ubicación en la exhibición ESA:C2-040Detalles del póster en ESA: A Novel Differential Assay to Quantify Fibrinolytic Function in Whole Blood with the Quantra Hemostasis Analyzer, 2 de junio, 14:00-15:30; tablón 5 de póster.

Además, HemoSonics demostrará el funcionamiento de Quantra en la reunión de International Society on Thrombosis and Haemostasis Scientific Subcommittee (ISTH SSC) que se celebrará del 18 al 21 de julio en Dublín, Irlanda. HemoSonics ha colaborado con Stago en el simposio "The Role of the Core Lab and Point-of-Care Testing in Managing Bleeding Disorders Benefits and Challenges" (El papel del laboratorio y pruebas inmediatas para gestionar trastornos hemorrágicos: beneficios y desafíos). La compañía da la bienvenida a los asistentes del congreso a su caseta de Stago/HemoSonics donde se harán demostraciones de Quantra y miembros del equipo estarán disponibles para contestar a preguntas clínicas y científicas.

Ubicación en la exhibición ISTH SSC: H1 en el Forum, bajoSimposio patrocinado por ISTH: Liffey Hall, 18 de julio, 13:15-14:30

Acerca del Quantra(TM) SystemEl Quantra System es una plataforma de diagnóstico rápida y fácil de usar que utiliza cartuchos consumibles para realizar análisis. El cartucho inicial QPlus(TM) Cartridge mide los aspectos tratables de la coagulación en menos de 15 minutos. El Quantra Hemostasis Analyzer se ha diseñado para su uso en cuidados intensivos que necesitan resultados rápidos de un instrumento fácil de usar en el lugar del tratamiento. El sistema Quantra está disponible en el mercado europeo.

Acerca de HemoSonicsHemoSonics es una compañía de dispositivos médicos que ofrece plataformas novedosas de diagnóstico inmediato para asesorar la gestión de hemorragias críticas para mejorar el resultado y reducir el coste de la asistencia sanitaria al activar productos de transfusión de sangre más específicos. El Quantra System se ha diseñado para transformar cómo gestionan los médicos clínicos los trastornos de coagulación proporcionando información exhaustiva y puntual sobre el estado de la coagulación en el lugar de tratamiento. HemoSonics tiene su sede central en Charlottesville, Virginia, con instalaciones de investigación, desarrollo y fabricación en Durham, Carolina del Norte. Para más información visita, www.hemosonics.com [http://www.hemosonics.com/].

ContactoRemi CorlinHemoSonicsVicepresidente de mercados internacionalescontact@hemosonics.com[mailto:contact@hemosonics.com]

