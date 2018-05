330 43

COMUNICADO: La Universidad de Tongji y Timeasset Financial establecen el primer laboratorio de asesores robóticos en China

La Universidad de Tongji y Timeasset Financial establecen el primer laboratorio de asesores robóticos en China

SHANGHAI, 25 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- La Academia China de Ciencias y Gestión Tecnológica (CASTM, por sus siglas en inglés), la Universidad de Tongji y el servicio de información financiera Shanghai Timeasset Financial Information Service Co., Ltd. ("Timeasset Financial") establecieron el laboratorio de asesores robóticos (robo-advisors) de la Universidad de Tongji el 23 de mayo de 2018.

https://mma.prnewswire.com/media/695563/Tongji.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/695563/Tongji.jpg]

Creando un sistema de evaluación tecnológica y un estándar en el sector para la monitorización dinámica

Los asesores robóticos, un nuevo servicio financiero surgido en los dos últimos años, se centran en procesos de toma de decisiones inteligentes sobre inversiones y asignación de activos. Con un servicio que fomenta las inversiones al simplificar el proceso, los inversores minoristas, que a menudo se ven ignorados por el sistema financiero tradicional, tienen la oportunidad de acceder a servicios personalizados de asignación de activos. Como resultado, los asesores robóticos ofrecen un prometedor "mercado de cola larga".

Los asesores robóticos han ganado mucha popularidad en el sector financiero chino desde comienzos de 2018 y van camino de convertirse en la plataforma mayoritaria a través de la cual las instituciones financieras chinas ofrecerán servicios financieros personalizados. Sin embargo, la implementación generalizada de asesores robóticos, que todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo en China, se enfrenta a varios obstáculos prácticos. Se espera que el establecimiento del laboratorio de asesores robóticos de la Universidad de Tongji desempeñe un importante papel para estandarizar los comportamientos de mercado y expandir la cartera de servicios que ofrecen, a la vez que ayudará a promocionar los desarrollos de última generación que se hayan dado en el mundo de la tecnología financiera.

Basado en las investigaciones y el apoyo académico proporcionado por la CASTM, así como en los logros tecnológicos de Timeasset Financial, el laboratorio de asesores robóticos creará un sistema de evaluación tecnológica y un estándar en el sector, así como un sistema de monitorización dinámica.

Como plataforma de comité de expertos de terceras partes, el laboratorio de asesores robóticos publicará periódicamente libros blancos e informes sobre el sector de los asesores robóticos tras completar la evaluación y la monitorización dinámica de los desarrollos sectoriales y de los proveedores de servicios de tecnología de asesores robóticos. El laboratorio también ofrece soluciones completas y servicios de integración de sistemas para sistemas de asesores robóticos personalizados a instituciones financieras, además de carreras profesionales relacionadas con los asesores robóticos y formación en dicha tecnología.

Aunando a los mayores expertos del sector para construir una plataforma de expertos de primera categoría

El laboratorio de asesores robóticos aúna un gran número de expertos líderes del sector, entre los que se encuentran académicos de la Academia China de Ingeniería, la Academia Alemana de Ciencias de Ingeniería y la Real Academia Suecia de Ciencias de Ingeniería, el vicerrector de la Universidad de Tongji y experto del Consejo de Estado para Permisos Especiales, Wu Zhiqiang, quien ha sido designado como asesor general del laboratorio; el decano ejecutivo adjunto de CASTM, catedrático de la cátedra Bosch con base en Alemania y experto del Consejo de Estado para Permisos Especiales, el profesor Huo Jiazhen, quien ocupa el cargo de director del laboratorio; y el presidente de Timeasset Financial, Li Yangang, nombrado director adjunto. El Sr. Li no es solo el fundador del primer sistema de toma de decisiones inversoras basado en inteligencia artificial (IA) de China, sino también el primer director de inversiones chinas en introducir el concepto y enfoque de inversiones cuantitativas en el mercado. El China Securities Journal lo ha nombrado "líder en el sector de las inversiones cuantitativas de China".

"El laboratorio se comprometerá a colaborar con los agentes del sector, universidades y organizaciones de investigación en el campo de los asesores robóticos", dijo el profesor Huo en la ceremonia de inauguración. "El comité de expertos del laboratorio contará con experimentados investigadores científicos, expertos, académicos y ejecutivos de diferentes Gobiernos, universidades, instituciones financieras y compañías tecnológicas, así como con profesionales tecnológicos del más alto nivel en el sector chino de los asesores robóticos, todos ellos embarcados en la misión de crear una plataforma de expertos de primera categoría en el sector".

La Escuela de Economía y Gestión de la Universidad de Tongji ha recibido numerosas y prestigiosas certificaciones acreditativas, como AACSB, EQUIS, AMBA y CAMEA. Con un equipo financiero centrado en tecnologías de inversión basadas en IA y el desarrollo de tecnologías de aplicación en el sector de la tecnología financiera, Timeasset Financial se ha convertido en la principal compañía china de tecnología financiera que ofrece sistemas de toma de decisiones de inversión basados en IA y servicios de asesores robóticos. Se espera que esta colaboración entre Timeasset Financial y la Universidad de Tongji cree un nuevo modelo de desarrollo en el sector de los asesores robóticos en China.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/695563/Tongji.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/695563/Tongji.jpg]

CONTACTO: Lei Chen, +86-21-65982427, helena_sem@tongji.edu.cn

PUBLICIDAD