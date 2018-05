330 43

COMUNICADO: Casi 1.500 profesionales de más de 60 países asisten al XXXVII World Nut and Dried Fruit Congress en Sevilla (1)

- El mayor evento internacional en la industria de las nueces y los frutos secos bate su récord de asistencia con casi 1.500 participantes de más de 60 países - La industria predice prometedores volúmenes de frutos secos para la temporada 2018/2019 - Los expertos reconocidos -el profesor Jordi Salas-Salvadó y el doctor Ramon Estruch- participaron en la Nutrition Research Update - El siguiente Congreso INC se celebrará en Boca Raton, Florida, del 22 al 25 de mayo de 2019

El International Nut and Dried Fruit Council (INC) celebró el XXXVII World Nut and Dried Fruit Congress entre el 21 y el 23 de mayo de 2018 en Sevilla (España). Con casi 1.500 asistentes, el único y mayor evento de la industria de las nueces y los frutos secos ha batido récord en asistencia.

Profesionales de más de 60 países asistieron al congreso de tres días para compartir el conocimiento y las ideas en el desarrollo de mercado, cadena de suministro, consumo, innovación de producto, seguridad alimentaria, nutrición e investigación. El congreso consistió en 18 sesiones que incluyen mesas redondas, seminarios y presentaciones de ponentes clave.

Prometedora producción de nueces y frutos secos Los líderes de la industria predijeron unos prometedores volúmenes de nueces y frutos secos para la actual temporada, manteniendo la creciente tendencia sostenida de años anteriores. Durante las mesas redondas celebradas en el Congreso, la producción mundial de frutos secos 2018/2019 se ha previsto en 4,5 millones de toneladas métricas (base de grano, excepto pistachos con cáscara), una subida del 5% desde la temporada anterior y aumentó un 27% desde la anterior media de 10 años. Esta temprana estimación es consistente con la tendencia positiva observada durante la última década.

La producción de almendras sigue creciendo de año en año; el cultivo de 2018/19 se ha estimado que alcanzará los 1,3 millones de TM (base de grano). Con una subida del 5%, el cultivo de anacardos ascenderá a más de 800.000 TM. Los mayores incrementos esta temporada se esperan para nueces de Brasil, pistachos, macadamias y pacanas. Estimada en torno a 29.000 TM, la producción de nueces brasileñas se recuperará desde la escasez de la última temporada y volverá a niveles normales durante 2018/19. El cultivo mundial de pistachos aumentará al 31%, principalmente debido a un cultivo grande estadounidense (de nuevo "al año" regular) y un cultivo excelente previsto en Turquía. Los cultivos de macadania y pacana generales de 2018 aumentarán según lo previsto el 12 y 10%, respectivamente y debido a las crecientes áreas plantadas en los principales países productores, el suministro de macadamia seguirá creciendo en los próximos años. El suministro de avellanas será similar a la temporada anterior. Según las estimaciones tempranas, los cultivos de nueces y piñones seguirán dentro de los niveles medios de años anteriores. La producción mundial de cacahuetes alcanzará los 38,7 millones de TM (base en cáscara), elevados un 3% desde la media de 10 años anteriores.

La producción global de frutos secos se ha estimado que alcanzará casi 3,2 millones de TM en 2018/19; un 6% más desde la temporada anterior y un 23% sobre la media de los últimos 10 años, debido a la mayor producción de pasas, sultanas y grosellas (9%), dátiles de mesa (7%), arándanos secos endulzados (6%) y ciruelas (5%). Las estimaciones de orejones e higos pasos predicen unos niveles de producción de más de 214.000 TM y 126.000 TM, respectivamente.

Ponentes y seminarios clave El doctor Andreu Veà, conocido como "The Internet Biographer" y que se describió como un "observador del mundo" proporcionó una perspectiva sobre "The Internet of Things that Matter", donde el reconocido jurista Antonio Garrigues Walker, presidente de la Garrigues Foundation y presidente de honor del gabinete jurídico Garrigues, dieron una visión general sobre las tendencias geopolíticas actuales. "No tenemos derecho a ser pesimistas, tenemos derecho a afrontar y resolver problemas", explicó Garrigues en referencia al actual incremento en el populismo en el mundo.

El Congreso también reunió a distinguidos nutricionistas como el profesor Jordi Salas-Salvadó, presidente del INC World Forum for Nutrition Research and Dissemination, y el doctor Ramón Estruch, coordinador del reconocido estudio PREDIMED. El profesor Salas-Salvadó presentó el "New Findings on Nuts and Dried Fruits and Health", mientras que el doctor Estruch dio una charla sobre el estudio PREDIMED, que es el mayor ensayo de prevención primaria aleatorio que muestra que una dieta mediterránea típica complementada con nueces es beneficiosa frente a la incidencia de varias enfermedades crónicas en sujetos con alto riesgo cardiovascular. El estudio fue realizado en 16 países en España con casi 7.500 participantes y un seguimiento medio de 4,8 años. "Los resultados mostraron una importante reducción (28-30%) en la conclusión combinada de ataque cardiaco, apoplejía y muerte cardiovascular", explicó el doctor Estruch. "Los investigadores descubrieron que tomar una dieta mediterránea con 30 gramos de frutos secos (nueces, almendras y avellanas) al día puede ayudar a mejorar la enfermedad cardiaca, el síndrome metabólico, la diabetes, el peso y la función cerebral", concluyó.

El programa del Congreso también incluyó un seminario científico, presidido por Pino Calcagni y con la doctora Alison Blackwell como ponente invitada que dio una conferencia sobre tratamiento bacteriófago de contaminantes de Salmonella de uvas pasas. "El uso de bacteriógafos -enemigos naturales de las bacterias- es una alternativa posible a la aplicación de agentes bactericidas convencionales, especialmente en la producción orgánica", dijo el doctor Blackwell. "En la actualidad -añadió el doctor Blackwell- los estudios se centran en métodos de aplicación de bacteriófagos para frutos secos con el objetivo de reducir el riesgo de contaminación inicial en esteras de secado, así como ofrecer protección ampliada frente a bacterias patogénicas durante el procesamiento".

Premios INC: Destacando lo mejor de la industria Los Premios INC están orientados a reconocer a los líderes y visionarios destacados que contribuyen a la excelencia de la industria de las nueces y los frutos secos. Varias personas y compañías prominentes recibieron un reconocimiento en el Congreso INC en Sevilla. El Individual Golden Nut Award fue entregado a Giles Hacking, por su contribución al sector INC; Borges Agricultural and Industrial Nuts recibió el Corporate Golden Nut Award; el Award for Excellence in Research fue para el PREDIMED Study Group mientras que el propietario de Can Bosh Restaurant el Chef Joan Bosch fue distinguido por el Award for Excellence in Gastronomy. Setton Pistachio de Terra Bella fue reconocido con el INC Innovation Award por sus 100% All Natural Pistachio Chewy Bites.

Finalmente, el director ejecutivo de INC Goretti Guasch presentó el Informe anual de INC el último día del congreso. Como parte de las actividades de marketing, la campaña Nuts for a Healthier World también fue presentada en Sevilla. Esta acción de marketing consiste en una serie de vídeos vinculados a un proyecto de solidaridad con el objetivo de promover la industria al tiempo que contribuyen a un mundo más sano y justo. Una bolsa de frutos secos y nueces variada se donará a personas con pocos recursos cuando los vídeos se compartan en las redes sociales.

