COMUNICADO: Curt Rice, experto líder, analiza la ciencia del sesgo inconsciente en la reunión anual conjunta de la ISMRM y la ESMRMB

- Experto líder y rector de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Oslo y Akershus, Curt Rice, preparado para analizar la ciencia del sesgo inconsciente en la reunión anual conjunta de la ISMRM y la ESMRMB en París, del 16 al 21 de junio de 2018

CONCORD, California, 24 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- La Sociedad Internacional de Resonancia Magnética en Medicina (ISMRM por sus siglas en inglés) y la Sociedad Europea de Resonancia Magnética en Medicina y Biología (ESMRMB por sus siglas en inglés) invitan a los participantes de su reunión anual conjunta (www.ismrm.org [http://www.ismrm.org/]) a asistir a la conferencia presidencial que tendrá lugar el 20 de junio y que será impartida por el experto líder en igualdad de género y sesgo inconsciente, el Dr. Curt Rice [http://curt-rice.com/]. La conferencia se titula "When the Right Thing to Do Is Also the Smart Thing to Do: Research & Results on Diversity in Research Organizations" (Cuando la decisión correcta es también la decisión inteligente: investigación y resultados sobre la diversidad en las organizaciones de investigación).

Rice está haciendo que el universo académico reflexione sobre temas tales como el desarrollo del liderazgo y el equilibrio de géneros como una herramienta para mejorar e incrementar la calidad y el rendimiento aplicados a los resultados científicos y a la educación basada en la investigación. Dirige el Comité Noruego para el Equilibrio de Géneros y la Diversidad en la Investigación y está profundamente implicado en muchas otras organizaciones líderes.

En una fascinante publicación, Rice afirmó que "La igualdad de género todavía no se ha alcanzado en los puestos de trabajo del mundo occidental. Las instituciones de investigación tienen la responsabilidad especial de contribuir al progreso. El conocimiento aporta perspectiva a la identificación de los desafíos restantes; nuestra tarea es producir ese conocimiento. ¿Cómo sabremos que se ha alcanzado la igualdad de género? Un rasgo distintivo de una verdadera igualdad de género es que el sexo de un empleado no afecte procesos tales como la contratación, la evaluación, la fijación de salarios y otros procesos en el puesto de trabajo".

El Dr. Daniel K. Sodickson, médico y presidente de la ISMRM, dijo: "Uno de los valores fundamentales de nuestra sociedad es conectar a las diferentes partes interesadas (por ejemplo, los clínicos y los científicos de ciencias básicas de diferentes países del mundo) y en eso destacamos realmente. Sin embargo, todavía nos queda un largo camino por recorrer para aprovechar y reflejar la verdadera diversidad de nuestros miembros. Para mencionar solo un ejemplo concreto: de las 80 medallas de oro que ha entregado la ISMRM, solo 4 han correspondido a mujeres; sin embargo, sabemos que las mujeres han desempeñado un papel esencial en el continuo desarrollo de nuestro campo. Para la conferencia presidencial inaugural en nuestra reunión anual de este año en París, hemos ido a buscar un verdadero líder internacional para que presente a nuestra comunidad orientada a pruebas algunas de las evidencias emergentes sobre la diversidad, la inclusión y el sesgo inconsciente en comunidades científicas como la nuestra. Curt Rice es ese líder. Presidente de la Universidad Metropolitana de Oslo y director del Comité Noruego para el Equilibrio de Géneros y la Diversidad en la Investigación, Curt fue invitado recientemente por la Fundación Nobel para hablarle a los miembros de todos los comités Nobel, durante la ceremonia de entrega de estos premios, sobre los desafíos a los que se enfrentan en su camino hacia un mejor equilibrio de géneros. En un año marcado por las tan esperadas revueltas en la conversación global sobre el género y la diversidad, esperamos que los participantes de nuestra reunión aprovechen al máximo esta oportunidad para autoexaminarse y mirar al futuro juntos".

La reunión anual conjunta de la ISMRM y la ESMRMB se celebrará en Paris Expo Porte de Versailles, en París (Francia). La reunión comenzará el 16 de junio y acogerá a más de 6000 participantes especializados en el campo de la resonancia magnética. Si le interesa participar, regístrese hoy mismo [https://www.ismrm.org/18m/registration/]. No se pierda esta reunión informativa en este lugar de ensueño.

Acerca de la ISMRM:

La Sociedad Internacional de Resonancia Magnética en Medicina es una asociación científica internacional sin fines de lucro, cuyo propósito es promover la comunicación, la investigación, el desarrollo y las aplicaciones en el campo de la resonancia magnética en medicina, biología y otras áreas relacionadas y desarrollar y proveer canales e instalaciones para la formación continua en el campo. Su afiliación multidisciplinaria está compuesta por más de 9000 miembros, entre los que se incluyen clínicos, físicos, ingenieros, bioquímicos y tecnólogos. Además de sus grandes reuniones científicas, la sociedad celebra talleres y publica dos revistas (Magnetic Resonance in Medicine y Journal of Magnetic Resonance Imaging) y un boletín virtual (MR Pulse). También patrocina 27 grupos de estudio en áreas específicas de interés científico y capítulos regionales en función de la ubicación geográfica.

Para obtener más información sobre la Sociedad Internacional de Resonancia Magnética en Medicina (ISMRM), llame al +1 510-841-1899, Fax +1 510-841-2340, o visite nuestra web en www.ismrm.org [http://www.ismrm.org/].

ISMRM, One Concord Center, 2300 Clayton Road, Suite 620, Concord, CA 94520 EE. UU.

Contacto: Parshy Phillips, ISMRMTeléfono: 510-841-1899 Correo electrónico: parshy@ismrm.org[mailto:parshy@ismrm.org]

