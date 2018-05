330 43

COMUNICADO: El 48% de los españoles admite necesitar más días de vacaciones al año

- La razón principal para no tomarse tiempo libre es el presupuesto

- Un 57% preferiría dejar el alcohol por una semana a cambio de un día extra de vacaciones

- En España las instituciones públicas son la industria más generosa con las vacaciones

MADRID, 24 de mayo 2018 /PRNewswire/ -- Hoy, Expedia.es publicó su informe Vacation Deprivation®, un estudio anual que analiza los hábitos de 15,000 adultos que trabajan de tiempo completo en 30 países, incluyendo España, y revela quienes son los que menos disfrutan de las vacaciones.

No tienen suficientes vacaciones

La privación de vacaciones se define como la sensación de que alguien no tiene suficiente tiempo de vacaciones o no coge todos los días de vacaciones otorgados en su trabajo. "En España, este sentimiento es expresado por casi la mitad de los encuestados: un 48% admite sentirse algo o muy privado de vacaciones", explica Alberto Ceresa, director de Expedia.es. Este número es 20% más bajo que el año pasado, indicando que la situación va mejorando. Además, el porcentaje de españoles frustrados con la cantidad de vacaciones es bajo en comparación con los encuestados de países asiáticos, como Corea del Sur (81%), Malasia (65%), Hong Kong (64%) o India (60%). Sin embargo, los españoles muestran más inconformidad que otros países europeos, particularmente con los vecinos del norte. ¿Los más satisfechos a nivel mundial? Los noruegos, donde solo un 38% admite sentir que le faltan vacaciones.

Porcentaje de sentimiento de privación de vacaciones en Europa y días de vacaciones otorgados por año en cada país:

1. Francia (66% se sienten privados de vacaciones - 30 días) 2. Italia (56% se sienten privados de vacaciones - 28 días) 3. Alemania (52% se sienten privados de vacaciones - 30 días) 4. Bélgica (52% se sienten privados de vacaciones - 25 días) 5. Suiza (52% se sienten privados de vacaciones - 25 días) 6. Dinamarca (51 % se sienten privados de vacaciones - 30 días) 7. España (48% se sienten privados de vacaciones - 30 días) 8. Austria (47% se sienten privados de vacaciones - 25 días) 9. Reino Unido (46% se sienten privados de vacaciones - 25 días) 10. Finlandia (45% se sienten privados de vacaciones - 30 días) 11. Irlanda (44% se sienten privados de vacaciones - 21 días) 12. Suecia (44% se sienten privados de vacaciones - 28 días) 13. Holanda (39% se sienten privados de vacaciones - 25 días) 14. Noruega (38% se sienten privados de vacaciones - 25 días)

Efectos positivos de las vacaciones

En general, los españoles están de acuerdo en que las vacaciones son importantes para la salud y el bienestar. Los beneficios de las vacaciones son generalizados: lo que más les da alegría a los españoles durante las vacaciones, es desconectarse del trabajo (66%), explorar nuevos lugares (61%) y pasar tiempo con la pareja o familia (60%).

Profesionalmente, en España, tomarse tiempo de descanso resulta en sentirse más relajado al regresar a la oficina (66%), con una mejor actitud (52%) y siendo más productivo (41%). De hecho, incluso a nivel global, casi dos tercios de los trabajadores en todo el mundo (65%) sienten que la falta de vacaciones resulta en una disminución de la productividad.

¿Por qué el 15% de los españoles no usó todos sus días de vacaciones?

Las razones principales citadas para no tomarse tiempo libre son el presupuesto (47%), el deseo de ahorrar días de vacaciones para unas vacaciones más largas (32%) y no poder ausentarse del trabajo (19%).

¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?

El tiempo libre es oro. Para los españoles los beneficios más importantes a la hora de una negociación laboral son el tener horarios flexibles, más vacaciones y el poder trabajar desde casa. Más de la mitad (57%) admite que preferiría dejar el alcohol por una semana a cambio de un día extra de vacaciones. ¿Qué más darían en España por un poco de tiempo libre? El 42% dejaría el postre y también las redes sociales por siete días. El caso español no es tan drástico como el de la India donde un 20% no se bañaría durante una semana a cambio de un día más de vacaciones o el de Suecia donde un 39% sacrificaría una semana sin sexo.

Finalmente, el 43% de los españoles ha cancelado sus vacaciones debido al trabajo y el 40% de los admite pasar tiempo en la oficina soñando o planeando sus vacaciones. Según los encuestados, las industrias más generosas con las vacaciones son las instituciones públicas (86%), sanidad (85%) y los negocios en general o consultorías (79%), lo cual es curioso ya que, a nivel mundial, quienes trabajan en este último campo dicen ser los más desfavorecidos.

Sobre el estudioEsta investigación se llevó a cabo a nombre de Expedia por Northstar Research Partners. La encuesta se realizó en línea entre el 4 y el 15 de septiembre de 2017 en América del Norte, Europa, América del Sur y Asia Pacífico. En total, 15,081 adultos (incluyendo 1,000 españoles) mayores en más de 30 países. La cuota de muestreo y la ponderación aseguran que la muestra para cada país sea representativa en términos de edad y sexo.

Sobre Expedia.es

Expedia, una de las agencias de viajes online más grandes y con más servicios turísticos del mundo, ayuda a millones de viajeros a encontrar, planificar y reservar el viaje perfecto. El objetivo de Expedia es ofrecer la última tecnología de la industria y la mayor selección de los mejores destinos de vacaciones, vuelos al mejor precio, ofertas de hotel, coches de alquiler, destinos de boda, ofertas de cruceros, actividades, atracciones, servicios turísticos y aplicaciones de viajes.

Expedia, Expedia.com, Expedia.es, Expedia+, Find Yours, Vacation Deprivation y el logo del avión son marcas comerciales o marcas registradas de Expedia, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Los demás nombres de compañías y productos aquí mencionados son propiedad sus respectivos dueños. © 2018 Expedia, Inc. Todos los derechos reservados. CST: 2029030-50.

Sitio web: https://www.expedia.es/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2141773-1&h=2816802014&u=https%3A%2F%2Fwww.expedia.es%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.expedia.es%2F]

CONTACTO: CONTACTO: prensa-es@expedia.com

Sitio Web: https://www.expedia.es/

