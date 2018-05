330 43

COMUNICADO: Sharon Corr y Alex Ubago celebran el premio Ig Nobel de Institut Marquès cantando a los embriones

BARCELONA, Espana, May 23, 2018 /PRNewswire/ --

-- El centro de reproducción asistida ha recibido el premio Ig Nobel por sus investigaciones sobre los efectos de la música en el desarrollo embrionario y fetal Institut Marquès [https://institutomarques.com ], centro de referencia mundial en reproducción asistida, ha acogido en su laboratorio un nuevo concierto para embriones. Sharon Corr y Alex Ubago han actuado en exclusiva para los cientos de embriones que se están desarrollando en las incubadoras de Barcelona, Roma y Clane (Irlanda).

Sharon Corr, del cuarteto irlandés The Corrs, y el cantautor español Alex Ubago han interpretado temas como "Amarrado a ti" y "Buenos Aires". "Ha sido una experiencia muy emocionante. Es genial pensar que podemos formar parte del futuro. No me sorprende que la música ayude a los embriones a formarse, porque la música es la mejor terapia del mundo. Me siento muy honrada de haber podido participar en este concierto", ha declarado Sharon Corr.

El concierto es la continuación del que ya han ofrecido otros artistas como el español Antonio Orozco [https://www.youtube.com/watch?v=4RV7RwcNUiA ]. Institut Marquès tiene previsto ofrecer más directos en sus laboratorios en un futuro próximo.

Estos eventos se enmarcan en los trabajos que ha llevado a cabo Institut Marquès sobre los beneficios de la música en el desarrollo embrionario y fetal. [https://institutomarques.com/area-cientifica ] Estas investigaciones fueron premiadas en septiembre en Harvard con el Ig Nobel de Medicina [https://institutomarques.com/noticias/noticias-2017/estudios-la-musica-prestigioso-instituto-tecnologico-massachussets ] , galardón que tiene como objetivo que científicos de prestigio de todo el mundo presenten sus estudios de forma amena. La organización del Ig Nobel ha elegido a los investigadores de Institut Marquès para presentar sus trabajos en el tour que en abril ha recorrido las universidades más importantes de Europa [https://institutomarques.com/wp-content/uploads/2018/04/0315_NDP_IGNobel-Tour_ES.pdf ]. La Dra. López-Teijón, Directora de Institut Marquès, y el Dr. Alex Garcia-Faura, Director Científico [https://institutomarques.com/area-cientifica ] del mismo, explicaron en el Instituto Karolinska y la Aarhus University sus estudios sobre la audición fetal y el efecto de la música en el inicio de la vida [https://institutomarques.com/area-cientifica/musica-y-estimulacion-fetal ].

Los estudios de Institut Marquès demuestran que las vibraciones musicales aumentan un 5% la tasa de éxito de la fecundación in vitro [https://institutomarques.com/reproduccion-asistida/musica-y-fecundacion ] y mejoran el desarrollo embrionario. Por este motivo el centro ha creado un método innovador que incluye la incorporación de música en todas las incubadoras. La Dra. López-Teijón explica que "con este sistema seguimos avanzando en nuestro objetivo de reproducir en el laboratorio las condiciones naturales que tendrían los embriones en el útero".

