COMUNICADO: El día internacional de la NASH suma adeptos en vísperas del día mundial frente a la enfermedad de hígado graso (2)

La doctora Yanira Cruz, directora general y consejera delegada del National Hispanic Council on Aging dijo: "El National Hispanic Council on Aging está encantado de asociarse con el NASH Education Program(TM) en este primer día internacional de la NASH. La prevalencia de NASH en la población hispánica es la más alta. El 80% de las personas con hígado graso no saben que lo tienen. Las enfermedades de hígado graso NAFLD/NASH se convertirán en el motivo número uno para el trasplante hepático en los próximos dos años en los países desarrollados. Debemos informar a nuestras comunidades sobre esta crisis de salud pública y ofrecerles un sistema de apoyo. Agradecemos al NASH Education Program(TM) que ofrezca estos recursos y cuidados para nuestras comunidades".

La doctora Elena Rios, directora general y consejera delegada de la National Hispanic Medical Association añadió: "Es esencial para nuestra comunidad médica obtener la mejor información sobre la NASH para tratar mejor y guiar a nuestros pacientes. Estamos encantados de ser parte del primer día internacional de NASH y esperamos seguir esta colaboración con el NASH Education Program(TM) hasta que todos nuestros proveedores tengan un buen conocimiento de esta enfermedad".

Eric Le Boulch, director administrativo de CM-CIC Market Solutions, comentó: "NASH es una enfermedad poco conocida para el público general y actualmente no cuenta con un tratamiento aprobado para ella. Apoyamos el primer Día Internacional NASH para ayudar a llevar concienciación sobre esta enfermedad en pacientes y comunidades médicas".

Estos nuevos socios se suman a la primera ola de apoyos:

ACERCA DE THE NASH EDUCATION PROGRAM(TM)[ ]

The NASH Education Program(TM) sin ánimo de lucro define e impulsa iniciativas en colaboración con un comité científico independiente compuesto por cuatro líderes de opinión internacional claves tanto en el sector hepático como en los círculos de enfermedades metabólicas en Estados Unidos y Europa. Para más información, visite http://www.the-nash-education-program.com.

