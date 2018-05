COMUNICADO: Berlin Cures anuncia la formación de su comité asesor científico

330 43

Berlin Cures anuncia la formación de su comité asesor científico

Los miembros inaugurales incluyen a expertos en cardiología y autoinmunidad

ZUG, Suiza, 23 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- El creador de fármacos Berlin Cures [http://www.berlincures.com/] ha anunciado hoy la formación de un comité asesor científico (CAC) y el nombramiento de sus primeros dos miembros, los profesores Beda M. Stadler y Wilhelm Vetter, que ayudarán a adelantar el desarrollo clínico de BC 007, el primer fármaco diseñado para actuar sobre la causa autoinmunitaria de la insuficiencia cardíaca, además de los síntomas de esta enfermedad.

"Al arrancar la formación de nuestro CAC con los profesores Stadler y Vetter, damos continuación a la prometedora trayectoria de desarrollo clínico de BC 007", afirmó el Dr. Johannes Müller, fundador y presidente del consejo de Administración de Berlin Cures Holding AG. "El estudio clínico de fase 2A de BC 007 comenzará el próximo mes de julio, tras los positivos resultados de la fase 1, que indican que el fármaco resulta eficaz y se tolera bien. Asimismo, nuestro CAC ayudará con la diversificación de nuestra línea por medio del desarrollo de otros fármacos candidatos a actuar sobre otras enfermedades de naturaleza autoinmunitaria, como la hipertensión pulmonar o el síndrome de fatiga crónica".

Miembros inaugurales:Dr. Beda M. Stadler. El profesor Stadler fue director del Instituto de Inmunología de la Universidad de Berna. Es conocido por sus investigaciones en el campo de las alergias y la autoinmunidad, la preparación de anticuerpos recombinantes y el desarrollo de vacunas terapéuticas. También es conocido públicamente por haber escrito columnas para diversos medios impresos y haber participado en numerosos programas de entrevistas en TV sobre cuestiones de salud.

Dr. Wilhelm Vetter. El profesor Vetter fue especialista jefe en Medicina Interna (internista) y director del departamento de Medicina Interna de la Universidad de Zúrich durante muchos años. Durante su carrera, ha publicado numerosos libros científicos y cientos de artículos científicos en el campo de la investigación cardiovascular en conocidas publicaciones científicas, tanto sobre cuestiones básicas sobre la regulación circulatoria (sistema renina-angiotensina-aldosterona) como de investigación clínica. Asimismo, dirigió numerosos estudios clínicos en calidad de investigador principal. Sus investigaciones son la base de casi todos los fármacos modernos para la regulación de la tensión arterial. Su trabajo es de una importancia especial y vigente a la hora de definir qué es una tensión arterial normal y patológicamente alta. En este contexto, el profesor Vetter sigue impaciente por dar con la causa real de la insuficiencia cardíaca.

El profesor Stadler comentó: "Me complace unirme al comité asesor científico de esta sólida empresa. Berlin Cures ya ha conseguido demostrar el efecto neutralizador positivo de los respectivos métodos de lavado sanguíneo y ahora, con un fármaco específico, pretende neutralizar los autoanticuerpos de forma directa. Como inmunólogo, me alegra que los anticuerpos funcionales se abran al fin camino en el ámbito clínico, dado que se conocen desde hace años, aunque no se habían tomado en serio. Poder ayudar a los pacientes afectados por los autoanticuerpos produce una satisfacción especial".

El profesor Vetter añadió: "Berlin Cures es el líder internacional en la investigación de autoanticuerpos funcionales que combaten los receptores acoplados a las proteínas G. De hecho, el BC 007 es el primer fármaco que combate la causa de la insuficiencia cardíaca en lugar de aliviar sus síntomas. Trabajar con el equipo de Berlin Cures me permitirá desarrollar tratamientos revolucionarios que eliminen la causa de la insuficiencia cardíaca y de otras enfermedades que, por el momento, no tienen cura".

BC 007 es un compuesto con base de aptámeros de ADN que se fija a y elimina los autoanticuerpos patógenos que atacan al adenorreceptor beta-1, un receptor que pertenece a la amplia familia de receptores de la superficie celular conocidos como receptores ligados a las proteínas G, que regulan el ritmo cardíaco y la fuerza de contracción. Las células cardíacas se ven dañadas por estos autoanticuerpos que se ligan de forma crónica a estos receptores en un proceso que se ha descubierto que provoca la muerte de las células cardíacas e insuficiencia orgánica en un 80 por ciento de los pacientes con cardiomiopatía dilatada. BC 007 se encuentra actualmente en proceso de estudio clínico de fase 1 para el tratamiento de la cardiomiopatía (NCT02955420 [https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02955420]).

Acerca de Berlin CuresBerlin Cures Holding AG, empresa privada fundada en 2014 y con sede en Zug (Suiza), está creando una nueva generación de tratamientos derivados de la investigación de enfermedades autoinmunitarias que lleva realizándose en el reconocido Charité Berlin y en el Max-Delbrueck-Center de Berlín desde hace más de un cuarto de siglo. El enfoque se centra en el desarrollo de tratamientos para enfermedades de patología autoinmunitaria, en los que los anticuerpos funcionales que atacan los receptores ligados a las proteínas G de diferentes tipos desempeñan un papel considerable.

Con más de 1000 subtipos diferentes, la familia de los receptores de las proteínas G constituye la mayor superfamilia de proteínas con la capacidad fisiológica de sentir las moléculas que hay fuera de la célula. Berlin Cures cuenta con la propiedad intelectual de una plataforma de aptámeros que se fijan a y neutralizan estos autoanticuerpos funcionales, los cuales desempeñan un papel importante en la fisiopatología de diversas enfermedades autoinmunitarias.

Recientes estudios sobre insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, síndrome de fatiga crónica, preeclampsia y un considerable número de otras enfermedades han demostrado que estos autoanticuerpos funcionales desempeñan un papel ampliamente subestimado en el desarrollo y el progreso de la enfermedad. Por ello, la neutralización de estos autoanticuerpos puede producir mejorías considerables en el tratamiento.

Para obtener más información, visite http://www.berlincures.ch [http://www.berlincures.ch/].

