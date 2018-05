COMUNICADO: Expertos internacionales debatieron sobre Transformación urbana a través del arte en la SIAC de Shanghái

330 43

Expertos internacionales debatieron sobre Transformación urbana a través del arte en la SIAC de Shanghái

SHANGHAI, 22 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- El foro sobre Transformación urbana a través del arte, copatrocinado por la SAFA (Academia de Bellas Artes de Shanghái, Universidad de Shanghái), Baowu Steel Group, el TICCIH (Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial) y la LIHC (Liga del Patrimonio Industrial en China), y organizado por el Instituto de Investigación de la SIAC (Ciudad del Arte Internacional de Shanghái), no se trata de una plataforma efímera para presentar un gran proyecto que transforme el patrimonio industrial de Bao Steel en una ciudad del arte. El proyecto va a convertirse en un importante caso práctico en China, donde cuentan con abundantes recursos de patrimonio industrial hoy en día.

Este foro de dos días de duración (11 y 12 de mayo) sigue dando que hablar tras su conclusión debido a su envergadura, la reputación de la que gozan sus ponentes y la relevancia del tema tratado. La SIAC atrajo la atención del público dada la importancia de convertir el patrimonio industrial de empresas clave como Bao Steel en una ciudad del arte.

El profesor Hang Jian, de la Academia de Arte de China, habló sobre los 100.000 ambiciosos planes de conservación del patrimonio que el Gobierno chino ya ha puesto en marcha, y que incluyen la regeneración del patrimonio industrial, así como de los planes para la conservación de zonas rurales tradicionales chinas y de su estilo de vida. La historia de China abarca más de 5000 años, pero su experiencia de industrialización cubre tan solo 160.

El primer día, los participantes visitaron el lugar en el que se encuentra el patrimonio industrial de Bao Steel y sintieron el sudor de los trabajadores que contribuyen a la prosperidad e industrialización de China. Uno de los participantes sugirió que el patrimonio industrial de Bao Steel tendría que ser preservado permanentemente como lugar de trabajo sagrado con un nivel de restauración mínimo.

El foro estuvo dividido en cuatro temas de investigación diferentes englobados bajo el título principal Transformación urbana a través del arte, una temática que apunta a la renovación del patrimonio industrial. En el foro también se debatió acerca de los planes de rejuvenecimiento que utilizan el arte y la manera de revitalizar el patrimonio industrial mediante la planificación urbana y la arquitectura.

Resumen del debate

1. Un museo no es tan solo un espacio de exposición y un templo de colecciones, sino una plataforma para que el público se relacione, participe y comparta sus opiniones de forma activa. El público de hoy en día no se corresponde con la imagen del visitante pasivo que espera ser educado por los profesionales de las instituciones, sino con la de un igual con una postura propia. Los museos deberían transferir su titularidad al público.

2. En Occidente y en China han tenido lugar historias de rejuvenecimiento industrial con un éxito relativo. El Museo de Orsay de París era una estación de tren, el espacio de exposiciones Arsenale de la Bienal de Venecia ocupa un antiguo edificio de construcción y reparación de barcos, el Museo Hamburger Bahnhof de Berlín era también la estación de tren de la ciudad, el Centro de Arte Contemporáneo Wiels de Bélgica, etc. Stephen Hughes, secretario general del TICCIH, también incluyó la Pagoda de Chin y la Pagoda de Hangzhou en China. Por otro lado, no se ha presentado ningún caso de rejuvenecimiento industrial que no haya sido bien recibido. Las historias exitosas varían y son discutibles. Los fracasos son, asimismo, variados y discutibles.

3. ¿Por qué se centran la mayoría de las historias de éxito relativas a transformaciones de patrimonios industriales en museos de arte, centros de arte e instalaciones orientadas al arte? ¿Es el arte tan importante? ¿Es el arte una víctima? ¿Se debe simplemente a que resulta barato construir espacios relacionados con el arte? ¿Es el arte casual, fácil o se encuentra bajo amenaza? ¿Por qué no la arquitectura?

4. El rejuvenecimiento del patrimonio industrial debería ser capaz de preservar no solo la memoria del proceso de conservación, sino también la historia de los usuarios. La regeneración del patrimonio industrial se entiende como una cirugía o demolición de edificios. No obstante, podría suponer una inyección nutritiva a la historia y una forma de reconexión.

5. La SIAC no debería ser una ciudad turística con arte. Una ciudad del arte no es una ciudad turística que utiliza arte, sino que la calidad de la ciudad cobra más importancia. La calidad es una garantía de vida.

6. Rejuvenecimiento es sinónimo de reutilización. Como dos palillos que, conjuntamente, se llaman palillos chinos, a diferencia de un único palillo, que es prácticamente inservible. El arte es como esos palillos chinos. El lugar en el que se encuentra el patrimonio de Baowu cuenta con 26 kilómetros cuadrados pero, en realidad, existen 230 kilómetros cuadrados en Shanghái que necesitan ser rejuvenecidos.

7. La relación existente entre el arte y el rejuvenecimiento de una ciudad no es inevitable ni concluyente. ¿Se debe a que el arte es más barato que cualquier otro medio? ¿Transformación urbana a través del arte? ¿Y por qué no a través de la arquitectura?

8. La cultura de la comunidad debe estar vinculada al contexto de la SIAC. Eva Franch i Gilabert dijo que ella no trabaja con modelos empresariales en su práctica arquitectónica, sino con un modelo de idea. Esto hace referencia al futuro de la SIAC.

9. La diferencia entre valor y capital es un asunto crítico que debe ser reconsiderado dentro del ámbito del arte en los entornos más recientes.

10. ¿Por qué prestamos atención al legado del pasado? ¿Qué papel desempeña el patrimonio? ¿Y qué sucede con el patrimonio vivo? La energía resultante de crear un espacio y la energía de la memoria están vinculadas.

11. La SIAC también debería ser una ciudad para la educación de las generaciones futuras.

12. En un comentario concluyente, el director académico del foro, Yongwoo Lee, afirmó: "Construimos una casa, pero la casa nos da forma a nosotros. No parece que nos demos cuenta de que la ciudad que creamos conforma al marco de nuestras acciones, hábitos y valores".

