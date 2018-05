330 43

COMUNICADO: ASKfm tokeniza las interacciones sociales con 215 millones de usuarios implicados

RIGA, Letonia, May 22, 2018 /PRNewswire/ --

La red social dentro del top 10 se pasa a blockchain

ASKfm anunció que su mejora descentralizada ASKfm 2.0 busca conseguir monetizar el conocimiento en todas sus formas. Se iniciará por medio de una plataforma que incorpora las cantidades masivas de información procedentes de diversas áreas, además de millones de usuarios progresivos. De esta forma, ASKfm indica que cuenta con experiencia suficiente para construir una economía centrada en el conocimiento por la que abogan sus usuarios.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/694319/ASKfm_Logo.jpg )

Un paso gigante

ASKfm es en la actualidad la mayor red social de preguntas y respuestas en todo el mundo, hospedando 600 millones de preguntas al mes. La próxima ASKfm 2.0 busca transformar la plataforma desde el intercambio de procesamiento de la actualidad en un concepto que se asemeja a una tienda de conocimiento online. La compañía declara que la tecnología blockchain puede remodelar de forma eficaz el acceso al conocimiento y su evaluación. Tokeniza las interacciones dentro de los medios sociales, recompensando a las personas cuyas respuestas se reciben y demandan de forma correcta. De esta forma, indican, su experiencia gana un valor intrínseco y sirve como pieza central para la nueva economía.

El camino hacia la sostenibilidad

La compañía lleva tiempo estructurando una solución blockchain, y finalmente la ha presentado. Maxym Tsaryk, consejero delegado de ASKfm, destacó:

"Estamos estableciendo nuestra plataforma de preguntas y respuestas blockchain de alta carga - ese es el motive por el que presentamos un nuevo token de cripto-divisa no de forma caprichosa, sino como una necesidad conceptual, ya que sin él, el producto no podría existir. Blockchain abre la ruta hacia los entornos democráticos, para los modelos económicos auto-regulados gobernados por las leyes de mercado y sus mecanismos. No vemos el futuro para ASKfm, las tecnologías y redes sin blockchain".

Abierta a la participación

215 millones de usuarios existentes ASKfm tendrán la opción de cambiarse a ASKfm 2.0, registrar una cartera y recibir tokens para ello. La comunidad, como suele ser habitual, podrá formar parte del próximo evento ICO durante el año. En total, los medios sociales han previsto comercializar 100.000.000 dólares en valores de tokens.

Según la compañía, su venta privada ya está en marcha con cantidades mínimas que comienzan en un millón de dólares. Las fechas y términos de la venta a gran escala aún no se han determinado. El público más amplio solo puede solicitar la lista blanca. Es por ello que ASKfm ha lanzado una página web dedicada. Si desea conocer más sobre ASKfm 2.0 y solicitar la participación, visite la página web askfm.io

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/694319/ASKfm_Logo.jpg

CONTACTO: Maksym Tsaryk (consejero delegado de ASKfm), +37125-660-317

PUBLICIDAD