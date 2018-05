330 43

COMUNICADO: Giorgio Armani Beauty anuncia la ampliación de su duradera colaboración con Cate Blanchett

MILAN, May 21, 2018 /PRNewswire/ --

Giorgio Armani Beauty se complace anunciar la ampliación de su larga colaboración con Cate Blanchett, que ha sido la cara de la fragancia Sì desde su creación en 2013, incluida la última Sì Passione.

A partir de ahora, la actriz ganadora del Premio de la Academia representará todas las categorías de Giorgio Armani Beauty. Más allá de la fragancia Sì, también representará el maquillaje y el cuidado de la piel, convirtiéndose en la primera Embajadora de belleza global de la marca.

Cate Blanchett es todo lo que la mujer Giorgio Armani defiende. "Luminosa y sofisticada, su elegancia natural y belleza distinguida son impactantes", dijo Giorgio Armani. "Estoy encantado de profundizar nuestra larga relación".

Cuando se trata de belleza, la visión de la feminidad moderna de Giorgio Armani consiste en revelar más que transformar. De hecho, mediante productos innovadores únicos, las líneas de maquillaje y cuidado de la piel de la marca permiten a las mujeres mejorar su belleza natural, para sacar lo mejor de sí mismas.

Con películas que incluyen Oceans 8, Where'd You Go Bernadette, The House with a Clock in its Walls y Mowgli lanzadas en 2018, Cate Blanchett será este año presidenta del jurado del Festival de Cine de Cannes.

