COMUNICADO: Nox Medical logra éxito en la demanda de infracción de patente

Nox Medical, una empresa líder de dispositivos médicos de diagnóstico del sueño e innovadora, ha logrado un gran éxito en su caso en la Corte del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Delaware alegando que Natus Neurology infringió deliberadamente la U.S. Patent No. 9,059,532 de Nox Medical que cubre el conector biométrico en sus cinturones RIP desechables.

Las reclamaciones de Nox Medical por infracción intencional por Natus, y la defensa de Natus de nulidad de patente se trató por un jurado durante tres días. El jurado dio un veredicto para defender la validez de todas las demandas alegadas de la patente 532, concesión de daños ocasionados a Nox Medical por la infracción de Natus y encontrar que la infracción de Natus de la patente 532 fue intencional. Esta victoria es ahora la tercera de una serie de victorias contra Natus sobre el conector biométrico de Nox Medical en sus cinturones RIP desechables, Nox Medical previamente había prevalecido en un procedimiento de oposición para las contrapartes europeas a la patentes 532 y un victoria sobre el desafío de Natus de la patente 532 en un procedimiento de derechos de propiedad intelectual ante la Oficina de Estados Unidos de Patentes y Marcas. Nox Medical continuará su búsqueda de justicia pidiendo a la corte que aumente los daños y perjuicios otorgados por el jurado debido a la infracción voluntaria de Natus y conceda a Nox Medical los honorarios de sus abogados.

"Fue una victoria importante y esperada para Nox Medical", dijo Petur Mar Halldorsson, consejero delegado de Nox Medical. "Nos hemos visto obligados a luchar en este litigio durante más de dos años de batalla porque Nox Medical cree en su tecnología y su propiedad intelectual. Nox Medical se basa en la innovación, y la innovación sigue siendo la característica distintiva de Nox Medical. Por lo tanto, cuando Natus copió nuestra invención Nox Medical se vio obligado a proteger su propiedad intelectual a pesar de ir contra un competidor mucho más grande con más recursos para dedicar al litigio. No obstante, teníamos la confianza de que nuestra patente sobreviviría a todos los ataques de Natus, y que el jurado responsabilizaría a Natus de infringir intencionadamente la patente 532. Esta victoria no solo es importante para Nox Medical, sino para toda la industria pues fomenta la innovación continua en todo el campo del diagnóstico del sueño", continuó Petur. "Respecto a la innovación y propiedad intelectual es particularmente importante en el campo de dispositivos médicos. Tan pronto como una gran empresa comienza a violar la innovación de otros en el campo provocará estancamiento y será perjudicial para todos en el campo", dijo Petur. "Vamos a seguir para proteger nuestra propiedad intelectual, no solo con nuestro propio interés en el corazón, sino también para animar a otros en el campo para innovar y empujar los límites", concluyó Petur.

Acerca de Nox Medical

Nox Medical es una empresa galardonada en el campo de dispositivos médicos de diagnóstico del sueño. Sus soluciones ayudan a los profesionales médicos a diagnosticar y tratar a las personas con trastornos del sueño. Nox Medical es líder mundial con más de 30 distribuidores en todo el mundo. El equipo de Nox Medical está comprometido con el avance del diagnóstico del sueño a través de la continua inversión en investigación y desarrollo.

Para más información, contacte con Petur Mar Halldorsson, consejero delegado, tel. +354-692-2242.

