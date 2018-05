330 43

COMUNICADO: M2E se une al Amazon Marketplace Developer Council

LONDRES, May 21, 2018 /PRNewswire/ --

M2E Pro se ha convertido en uno de los principales proveedores de soluciones con sede en Europa en unirse al Amazon Marketplace Developer Council.

"Es un honor haber sido invitados para participar en el Amazon Marketplace Developer Council. Como siempre, el objetivo M2E sigue estando en la innovación y gira en torno al éxito de nuestros clientes", destacó Alex Podopryhora, de M2E.

Los miembros del Amazon Marketplace Developer Council cuentan con una perspectiva única y conocimiento de los negocios para vender en Amazon. A través del Marketplace Developer Council, los miembros comparten visiones valiosas y respaldo acerca de las herramientas existentes y prospectivas y programas que incfluyen y modelan el mapa de ruta y prioridades para las Marketplace Web Service APIs y sus herramientas asociadas.

Acerca de M2E M2E Pro, la única integración nativa Magento del mundo para venderse a través de Amazon, eBay, Walmart & Jet, es un revolucionario proveedor de soluciones innovadoras. Ofrece servicios de gestión de marca completos de nivel empresarial. Con más de 15.000 cuentas de Amazon bajo gestión, M2E Pro se ha convertido en uno de los principales proveedores de soluciones de múltiples canales de todo el mundo. No más nubes ni más capas extra - un punto de entrada de datos, listados y gestión de inventario. Los comerciantes mantiene un control completo de sus propios datos en sus propios servidores, y M2E no replica ni almacena ningún dato de comerciante. Dispone de la fijación de nuevo precio de algoritmo de Amazon, su apoyo nativo para Amazon B2B, Amazon Prime, Amazon FBA y mucho más. Si cuentas con cotización "live" de Amazon con las clasificaciones de productos existentes o historial de pedidos, no hace falta detenerse en nada o volver a introducir la lista. M2ePro puede servir de enlace para tu catálogo de productos de cara a tu comodidad. M2E Pro es un software potente y ampliamente configurable que permite a los nuevos usuarios entrar en una lista a los 15 minutos sin necesidad de conocimiento TI. M2E Pro: se vende en múltiples canales - de forma sencilla.

Si desea más información visite la página web http://m2epro.com

CONTACTO: Alex Podopryhora, +44-0330-001-1399, alexp@m2epro.com

