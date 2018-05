330 43

COMUNICADO: Se presentaron los socios oficiales del Año del Turismo UE-China 2018

SHANGHAI, 18 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- El 16 de mayo, en el acto de apertura de ITB China, la feria internacional de turismo enfocada en el turismo saliente de China, celebrada en Shanghai, se anunciaron oficialmente los nombres de los socios estratégicos para el plan promocional del "Año del Turismo UE-China 2018" («ECTY», por sus siglas en inglés): Union Pay International, Tencent, Ctrip, Tuniu, Fliggy, Qyer y Tongcheng.

Estos socios trabajarán junto a la Academia del Turismo de China, la Comisión Europea de Viajes (ETC) y Welcome Chinese, responsables del Año del Turismo UE-China 2018, para promocionar los países europeos en China como uno de los destinos favoritos entre los turistas chinos, que están listos para «invadir» el viejo continente.

https://mma.prnewswire.com/media/692405/2018_EU_China_Tourism_Year.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/692405/2018_EU_China_Tourism_Year.jpg]

Select Holding, junto a Welcome Chinese, son socios oficiales de ETC, y gracias a las sólidas relaciones institucionales y comerciales en el mercado chino, identificaron a los responsables de la toma de decisiones en el mercado del turismo chino para el ECTY, con el objetivo de promocionar nuevos destinos en Europa.

Los socios estratégicos de UE-China 2018 representan la excelencia de su propio sector y jugarán un papel decisivo en la planificación de la plataforma promocional de destinos europeos y en la mejora de la calidad de la experiencia de viaje de los turistas chinos.

Select Holding es el distribuidor exclusivo de la certificación Welcome Chinese, la única certificación oficial reconocida por el Gobierno chino para la mejora de la experiencia del visitante chino con el sector de la hotelería y el turismo. Fue creada por la Academia deTurismo de China, un organismo público del Ministerio de Cultura y Turismo de la República Popular China. La certificación Welcome Chinese ofrece la oportunidad de implementar servicios de hotelería y turismo destinados a los chinos que viajan al extranjero, dando apoyo a los operadores y a los profesionales del turismo para iniciar relaciones comerciales con representantes del mercado del turismo saliente de China.

El mercado saliente europeo está preparado para recibir a los viajeros chinos

Eduardo Santander, director ejecutivo de ETC: «Los destinos europeos reconocen la necesidad de seguir siendo competitivos en China. Solo a través de una cooperación más estrecha con las autoridades chinas y un mayor compromiso del sector del turismo europeo en el apoyo a iniciativas comerciales conjuntas público-privadas específicas, Europa logrará atraer a más turistas de China».

Jacopo Sertoli, presidente de Welcome Chinese: «Con el respaldo del Gobierno Chino, Welcome Chinese pretende mejorar los servicios destinados a los viajeros chinos actuando como puente cultural entre los países occidentales y China, proporcionando un acceso exclusivo al mercado del turismo chino. "El Año del Turismo UE-China 2018" es una oportunidad extraordinaria para Europa, para los socios certificados de Welcome Chinese y para las empresas del sector turístico que deseen certificarse. Gracias a la colaboración de CTV, UnionPay, Ctrip, Tencent, Global Data, Lobster Ink, Tuniu, Qyer, Caissa y Fliggy, Welcome Chinese puede ayudar de forma eficaz al sector hotelero europeo a incorporar sus estándares en materia de hostelería y a prepararse para atender las necesidades de este nuevo flujo de turismo procedente de China».

Información: www.welcomechinese.com.cn [http://www.welcomechinese.com.cn/]

WeChat: welcomechinese

CONTACTO: YIN QIU, +86-139-1884-0351, leon@welcomechinese.com.cn

