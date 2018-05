330 43

COMUNICADO: Hengtong Optic-Electric incluido en el sistema de índices de MSCI

WUJIANG, China, 18 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- A primera hora del 15 de mayo, hora de Pekín, Morgan Stanley Capital International(MSCI) publicó una serie de revisiones semestrales de indicadores MSCI, incluido los índices MSCI China A-share Index y el MSCI China Stock Index, y confirmó a las entidades incluidas en A-share (que se harán oficiales el 1 de junio). Según el anuncio, se incluyeron 234 A-shares en el sistema de índices de MSCI, con la proporción de 2,5% como se había anunciado previamente. En agosto de este año, la compañía MSCI incrementará la tasa de inclusión al 5%.

Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (SH600487) fue incluida en el sistema de índices de MSCI por el rápido crecimiento de su rendimiento, un gran reconocimiento por parte de la firma de inversiones tras su inclusión en la lista Wall Street Goldman Sachs' "New Beautiful 50".

Esto significa que, a partir del 1 de junio, 234 acciones de la lista se incluirán formalmente en los índices MSCI Emerging Markets Index y Global Index. MSCI es uno de los proveedores de índices más influyentes del mundo. Tras más de 40 años de desarrollo, los diversos índices de la compañía se han convertido en la referencia de la inmensa mayoría de los inversores internacionales.

Según el informe anual de 2017 publicado por Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., Ltd, la empresa consiguió unos ingresos de 25.950 millones de yuanes en el periodo objeto del informe, un incremento del 34,45 % con respecto al año anterior. Además, desde enero a marzo de 2018, Hengtong consiguió unos ingresos de 6.328 millones de yuanes, un incremento interanual del 38,24%; mientras, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas cotizadas fue de 482 millones de yuanes, un incremento interanual del 73,48%. El mayor incremento en los ingresos de Hengtong se debió principalmente al sustancial crecimiento del tamaño de los negocios de la empresa.

