COMUNICADO: Destacadas estancias de verano con Address Hotels + Resorts, Vida Hotels and Resorts y Rove Hotels

DUBAI, EAU, May 17, 2018 /PRNewswire/ --

Emaar Hospitality Group, la filial de hospitalidad y ocio de Emaar Properties, ofrece experiencias de hospitalidad sin precedentes este verano con tarifas competitivas especialmente pensadas para la temporada en tres marcas hoteleras distintivas hasta el 30 de septiembre de 2018.

Las tarifas especiales de verano pueden aprovecharse durante estancias hoteleras en la marca de lujo Premium de Emaar Hospitality Group, Address Hotels + Resorts, de alto estilo de vida Vida Hotels and Resorts, y la intermedia contemporánea Rove Hotels.

En Address Hotels + Resorts y Vida Hotels and Resorts, los huéspedes pueden alojarse una noche gratis por cada dos noches reservadas. Los impresionantes hoteles participantes son Address Boulevard adherido al The Dubai Mall, el mayor destino de comercio minorista del mundo. Para los que valoran vivir frente al mar, el Address Dubai Marina es perfecto; para entusiastas del golf, Address Montgomerie. Si se busca un lujoso resort árabe, la elección perfecta es el Palace Downtown.

Vida Downtown ofrece a los huéspedes estilo y comodidad mientras que Manzil Downtown incorpora diseños auténticos, complementados por la auténtica hospitalidad árabe.

Perfecto para el viajero moderno, Rove Hotels garantiza una gran estancia a un valor insuperable. Los huéspedes pueden aprovechar tarifas que empiezan desde solo 198 AED la noche en cinco propiedades localizadas por la ciudad.

Olivier Harnisch, consejero delegado de Emaar Hospitality Group, dijo: "Nuestras experiencias de verano son perfectas para familias y parejas que buscan disfrutar lo mejor de Dubai y anhelar experiencias memorables de las propiedades de clase mundial de Emaar Hospitality Group. Queremos cumplir las aspiraciones de estilo de vida de los viajeros extranjeros y los residentes con sede en Dubai y contribuir significativamente al sector turístico popular de la ciudad durante los meses de verano".

Para huéspedes que se alojen en Address Hotels + Resorts, Vida Hotels and Resorts, y Rove Hotels, 'Live It Up' ofrece dos paquetes para acompañar cualquier estancia exclusivamente y solo disponibles para compra en la recepción del hotel de hoteles participantes en el Emaar Hospitality Group.

Aproveche las atracciones de ocio más emocionantes de la ciudad como el VR Park, Dubai Ice Rink, Dubai Aquarium & Underwater Zoo y KidZania(R); las atracciones más buscadas son Dubai Opera y At the Top, Burj Khalifa, ofreciendo una experiencia increíble a un precio imbatible. Los huéspedes pueden elegir dos atracciones por solo 39 dólares estadounidenses por paquete, o ampliar la experiencia con cuatro atracciones por solo 59 dólares estadounidenses por paquete.

Para más detalles, visite: http://www.addresshotels.com; http://www.vidahotels.com; http://www.rovehotels.com

