330 43

COMUNICADO: TITAN Commerce vende a VirnetX su sistema Gabriel Secure Communications y la tecnología de nombres de dominio seguros (2

Declaraciones prospectivas Las declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa que no son de índole histórica o actual, incluidas las declaraciones relacionadas con el potencial de la propiedad intelectual de VirnetX, constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de lo expresado por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Dichas declaraciones prospectivas se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones sobre los mercados en los que opera la empresa, en creencias de la dirección y en ciertas suposiciones de esta, por lo que entrañan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores desconocidos que pueden hacer que los resultados actuales de la empresa difieran materialmente de los resultados de índole histórica o de cualquier otro resultado futuro expresado o implícito en dichas declaraciones prospectivas, entre los que se incluyen, a título enunciativo: (1) el resultado de cualquier procedimiento legal que la empresa haya emprendido o vaya a emprender o que se haya emprendido en contra de esta; (2) la capacidad de sacar provecho de la cartera de patentes de la empresa y generar réditos e ingresos a través de licencias; (3) la capacidad de la empresa para entablar con éxito acuerdos sobre licencias con sus clientes objetivo en condiciones comerciales aceptables; (4) posibles retos en materia de validez de las patentes de la empresa que subyacen a sus oportunidades de emitir licencias; (5) la capacidad de la empresa para lograr que los clientes adopten de manera generalizada la tecnología Gabriel Communication Technology(TM) de la empresa y su registro de nombres de dominio seguros; (6) el nivel de adopción de las especificaciones técnicas del 3GPP relativas a la Serie 33; (7) si las patentes o solicitudes de patentes de la empresa podrían o no considerarse esenciales para cualquier norma o especificación del proyecto 3GPP LTE/SAE o por cualquier otra razón; (8) en qué medida las especificaciones relacionadas con cualquiera de las patentes o solicitudes de patentes de la empresa podrían adoptarse como norma definitiva; y (9) la posibilidad de que la empresa se vea gravemente afectada por otros factores económicos, comerciales o competitivos. Además de estas declaraciones que describen explícitamente tales riesgos e incertidumbres, se insta a los lectores a considerar las declaraciones que contengan los términos "cree", "creencia", "espera", "pretende", "prevé" o "planea como inciertas y prospectivas. Las declaraciones prospectivas aquí presentes también están sujetas a la existencia de otros riesgos e incertidumbres que se describen ocasionalmente en los informes y declaraciones de inscripción de la empresa presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) e incluidos con el título "Factores de riesgo" del informe trimestral de la empresa presentado a la SEC a través del formulario 10-K el 10 de mayo de 2018. Muchos de los factores que determinarán el resultado del tema de este comunicado de prensa están fuera del control y de la capacidad de predicción de la empresa. Excepto si lo exige la legislación, la empresa no tiene la obligación de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas con posterioridad a la fecha del presente comunicado de prensa para cumplir con los resultados reales.

Contacto: Relaciones con los Inversores VirnetX Holding Corporation 775.548.1785 ir@virnetx.com[mailto:ir@virnetx.com]

VirnetX, Gabriel Collaboration Suite, Gabriel Secure Communications Platform y GABRIEL Connection Technology son marcas comerciales de VirnetX Holding Corporation. Otros nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

PUBLICIDAD