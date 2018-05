330 43

COMUNICADO: Haciendo frente a la obesidad de forma conjunta para crear un futuro más sano para todo el mundo en Europa

- Haciendo frente a la obesidad de forma conjunta para crear un futuro más sano para todo el mundo en Europa - La ISA apoya el European Obesity Day 2018

La ISA une sus fuerzas con las asociaciones de pacientes obesos de Francia (CNAO) y

Portugal (Adexo) como apoyo del European Obesity Day 2018

En Europa, se estima que más de 50% de las personas actualmente padecen sobrepeso o son obesos, y más del 20% son obesos. Para el año 2030, se estima que más del 50% de la población europea padecerá obesidad. El European Obesity Day, celebrado este año el día 19 de mayo, es una oportunidad de mejorar los esfuerzos colectivos para Tackle Obesity Together, aumentando la concienciación acerca de la obesidad y de otras numerosas enfermedades en las que impacta. Este año, la International Sweeteners Association [https://www.sweeteners.org ] (ISA) une sus fuerzas con la Collectif National des Associations d'Obèses (CNAO - asociación francesa para los pacientes obesos) y Adexo (asociación de pacientes obesos y ex obesos en Portugal) como apoyo del European Obesity Day y de la European Association for the Study of Obesity (EASO) y sus actividades relacionadas.

La obesidad es un reto cada vez mayor para la salud pública en todo el mundo, afectando a personas de todas las edades. Las causas comunes de la obesidad incluyen estilos de vida más sedentarios, además de una combinación de falta de actividad física y aumento de la ingesta de calorías. Por otro lado, la obesidad y el exceso de peso corporal presentan un impacto directo en la salud y esperanza de vida, estando asociados al aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer y enfermedades de articulaciones y musculares. Además de presentar un impacto directo en la salud de las personas, la obesidad presenta un coste de 70.000 millones de euros al año en costes del cuidado de la salud y su productividad.

Comoapoyo del European Obesity Day el 19 de mayo de 2018, la ISA une sus fuerzas con CNAO y Adexopara ayudar a aumentar la concienciación acerca de la obesidad y sus consecuencias. En esta ocasión, la ISA ha desarrollado en colaboración con CNAO y Adexo, un video animadoque nos lleva a través de pequeños pasos que se pueden dar a reducir la ingesta de calorías y aumentar la actividad física y su importancia para afrontar la obesidad.Vea el video por medio de este enlace [https://youtu.be/NvR6YSFTtFk ] y descargue la infografía relacionada haciendo click aquí [https://www.sweeteners.org/assets/uploads/articles/files/ISA_EOD2018_infographic_ES.pdf ] .

Lea el comunicado completo de la ISA para el European Obesity Day 2018 en nuestra página web aquí [https://www.sweeteners.org/category/31/news/348/tackling-obesity-together-to-create-a-healthier-future--for-everyone-in-europe ] .

Siga la conversación acerca del European Obesity Day 2018 en los medios sociales utilizando #EOD2018 y #ISA4EOD.

Acerca de la ISA

La International Sweeteners Association (ISA) AISBL es una organización internacional sin ánimo de lucro con el objetivo científico de representar a los fabricantes y usuarios de edulcorantes bajos en calorías.

Contacte con el ISA Secretariat a través de: info@sweeteners.org

