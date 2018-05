330 43

COMUNICADO: La tecnología llenará el vacío de las finanzas comerciales de 1,5 billones de dólares, predice DMCC

+-- La tecnología llenará el vacío de las finanzas comerciales de 1,5 billones de dólares y acelerará el crecimiento de las PYMES en la próxima década, según predice DMCC en un nuevo estudio

Listos para la industrialización en el sector del comercio, los avances tecnológicos podrían cubrir el actual vacío financiero comercial de 1,5 billones de dólares, con potencial para inyectar nuevo crecimiento en el comercio, de acuerdo con un informe sobre 'The Future of Trade' [http://www.futureoftrade.com ] de DMCC, la Free Zone insigne mundial y la autoridad gubernamental de Dubai en comercio de materias primas y empresa.

La investigación destaca el impacto emergente de la transformación digital para importadores y exportadores, y los 10 principales ejes de comercio de materias primas del mundo, junto con los actuales cambios en la fuerza económica global.

El informe dice que el 50% de las aplicaciones de financiación de las PYMES son rechazadas por los bancos y que las finanzas comerciales alternativas, impulsadas por FinTech y Blockchain, están en crecimiento. Por ejemplo, el mercado financiero alternativo en la región APAC se duplicó con creces entre 2015 y 2016 al valor total de 245.200 millones de dólares.

El informe también señala que la Blockchain redefinirá muy probablemente el sector comercial en la próxima década, ofreciendo maneras más rápidas, seguras y efectivas de gestionar los flujos de trabajo y mover mercancías entre fronteras, pero el progreso a gran escala aún está por hacer.

Las estimaciones indican que la Blockchain podría incrementar el PIB global en casi un 5% y los volúmenes comerciales en un 15%.

Ahmed Bin Sulayem, presidente ejecutivo de DMCC, dijo:

"El comercio y las finanzas comerciales se revolucionarán por la Blockchain y otras tecnologías emergentes. Los EAU y Dubai están avanzando rápido mirando hacia el futuro para capitalizar estos cambios críticos para mantener nuestra posición como eje comercial de materias primas número uno del mundo".

Además del impacto de las tecnologías emergentes, el informe detalla cómo los factores geopolíticos, incluyendo la actual administración estadounidense y el voto Brexit del Reino Unido, ponen a prueba los flujos comerciales tradicionales.

Con una perspectiva de 10 años, el informe dice que el centro de gravedad económico mundial está pasando a Asia y la iniciativa china Cinturón y Ruta de la Seda está reuniendo dinamismo. Además, la creciente dependencia de China en el consumo doméstico y el paso a la fabricación liderada por la tecnología verá 100 millones de empleos intensivos pasando a otros países de bajo coste. Esto conducirá a un crecimiento de fabricación acelerado en, por ejemplo, Vietnam, Myanmar e Indonesia.

"El comercio global y las finanzas comerciales están en la cúspide de una revolución digital", dijo Gautam Sashittal, consejero delegado de DMCC. "Así como el contenedor de transporte revolucionó el comercio en la década de los cincuenta, el aplastante avance en la tecnología redeterminará el comercio y cómo transportamos mercancías entre fronteras. Nuestro estudio nos ayuda a entender cómo evolucionará el comercio mundial y cómo podemos prepararnos en la próxima década".

Un Commodity Trade Index [https://futureoftrade.com/commodities-trade-index ] (CTI) independiente, lanzado en combinación con el informe, referencia y evalúa el papel de diez ejes de materias primas frente a diez indicadores: EE. UU., Países Bajos, Singapur, Reino Unido, EAU, Suiza, Hong Kong, China, Sudáfrica y Nigeria. Los EAU se sitúan en primer lugar en el CTI, impulsados por su sustancial dotación de recursos naturales. El país de mayor puntuación en el índice CTI es Estados Unidos, seguido por Reino Unido.

El informe 'Future of Trade' 2018 incluye cuatro capítulos:

- The Changing Nature of Global Trade [https://futureoftrade.com/the-changing-nature-of-global-trade ] (La naturaleza cambiante del comercio mundial) - The Impact on Digitalisation [https://futureoftrade.com/the-impact-of-digitalisation ] (El impacto en la digitalización) - Bridging the gap in Trade Finance [https://futureoftrade.com/bridging-the-gap-in-trade-finance ] (Llenar el vacío en la financiación comercial) - Shaping the Future of Sustainability in Trade [https://futureoftrade.com/shaping-the-future-of-sustainability-in-trade ] (Modelar el futuro de la sostenibilidad en el comercio)

El informe 'The Future of Trade' [http://www.futureoftrade.com ] se basa en perspectivas en profundidad de 250 líderes de la industria, académicos y expertos en seis ejes de comercio de materias primas líderes, Londres, Zúrich, Dubai, Singapur, Johannesburgo y Hong Kong en asociación con Asia House, así como la investigación global cuantitativa llevada a cabo por The Centre for Economics and Business Research (Cebr), y una firma de consultoría en gestión líder global, Sutherland Global Services.

Descargue el informe en http://www.futureoftrade.com En twitter: @DMCCAuthority #futureoftrade.

