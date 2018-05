330 43

COMUNICADO: Cifras del tráfico de Fraport - Abril de 2018: continúa el fuerte crecimiento (2)

En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados[2] AYT Antalya Turquía 4,425,676 23,9 n.d. n.d. 29,850 15,3 HAJ Hannover Alemania 1,553,979 7,6 6639 2,2 22,036 1,6 LED San Petersburgo Rusia 4,459,717 10,2 n.d. n.d. 45,656 7,7 XIY Xi'an China 14,131,790 6,8 86,317 10,3 104,854 3,2 Aeropuerto de Fráncfort[3] ANUAL 2018 Abril 2018 Mes DELTA % ACUM. DELTA % Pasajeros 5,744,042 5,8 20,175,873 8,7 Carga (fletes y correo) 189 634 2,3 729 244 1,1 Movimientos de aviones 42,922 8,4 156,135 8,3 MTOW (en toneladas métricas)[4] 2,627,846 5,5 9,723,389 6,0 PAX/PAX-vuelo[5] 142,8 -2,3 138,5 0,1 Factor de carga de asientos (%) 78,4 76,2 Tasa de puntualidad (%) 74,4 73,3 Cuota de PAX del aeropuerto Fráncfort Cuota PAX DELTA DELTA %[6] División regional mes %[6] ACUM. ANUAL Continental 65,3 9,9 62,7 12,3 Alemania 11,1 5,3 11,4 5,3 Europa (excl. ALE.) 54,2 10,8 51,3 14,0 Europa Occidental 45,3 10,2 42,9 13,6 Europa Oriental 8,9 14,0 8,5 15,9 Intercontinental 34,7 -1,1 37,3 3,2 Africa 4,4 3,9 4,7 10,9 Oriente Medio 5,4 -0,7 6,0 3,0 América del Norte 11,4 -1,3 11,3 2,7 América Central y Sudamérica 3,4 -3,2 4,1 -1,1 Lejano Oriente 10,1 -2,6 11,2 2,6 Australia 0,0 n. d. 0,0 n. d. Definiciones: [1] Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (lleg.+sal.+tránsito se cuenta una vez), Carga: tráfico comercial y no comercial (lleg.+sal. excluyendo tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (lleg.+sal.); [2] Cifras preliminares; [3] Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (lleg.+sal.+tránsito se cuenta una vez, incl. aviación general), Carga (lleg.+sal.+tránsito se cuenta una vez, en toneladas métricas), Movimientos lleg.+sal.); [4] Solo tráfico de entrada; [5] Tráfico de vuelos previstos y chárter; [6] cambio absoluto con respecto al año anterior en % ; *Carga = flete + correo. Fraport AG Torben Beckmann Comunicaciones corporativas Relaciones con los medios de comunicación 60547 Fráncfort, Alemania Teléfono: +49-69-690-70553 Correo electrónico: t.beckmann@fraport.de Internet: http://www.fraport.com Facebook: http://www.facebook.com/FrankfurtAirport

Aeropuertos del Grupo Fraport[1] Acumulado actual en 2018 Pasajeros Carga* Movimientos Aeropuertos totalmente ACUM. ANUAL DELTA ACUM. ANUAL DELTA ACUM. ANUAL DELTA consolidados % % % FRA Fráncfort Alemania 20,174,666 8,7 713,963 0,5 156,135 8,3 LJU Liubliana Eslovenia 487,152 15,8 4003 11,1 10,458 6,1 Fraport Brasil 4,621,664 4,3 25,875 47,6 43,636 1,6 FOR Fortaleza Brasil 1,998,883 2,5 13,725 24,0 17,136 0,5 POA Porto Alegre Brasil 2,622,781 5,6 12,150 88,1 26,500 2,4 Fraport Regional Aeropuertos de Grecia A+B 3,107,141 2,5 2374 -11,1 30,599 0,8 Fraport Regional Aeropuertos de Grecia A 2,193,021 1,2 1738 -18,4 20,211 1,7 CFU Kerkira (Corfú) Grecia 183,477 38,1 44 >100,0 2369 58,4 CHQ Chania (Creta) Grecia 347,636 -13,2 132 -21,1 2461 -18,3 EFL Cefalonia Grecia 25,916 72,0 0 n.d. 470 19,6 KVA Kavala Grecia 90,833 >100,0 19 -35,3 1116 >100,0 PVK Aktion/Preveza Grecia 5642 9,7 0 n.d. 343 1,5 SKG Tesalónica Grecia 1,514,273 -3,0 1540 -20,3 12,785 -5,4 ZTH Zante Grecia 25,244 2,2 3 n.d. 667 7,6 Fraport Regional Aeropuertos de Grecia B 914,120 5,7 637 17,8 10,388 -0,9 JMK Miconos Grecia 67,778 -9,4 12 -14,1 897 -5,5 JSI Eskíatos Grecia 4935 9,3 0 n.d. 212 25,4 JTR Santorini (Thira) Grecia 240,517 19,4 46 10,6 2256 20,0 KGS Cos Grecia 84,929 11,5 72 -12,5 1331 1,5 MJT Mitilene (Lesbos) Grecia 90,637 -0,4 133 3,8 1260 -14,3 RHO Rodas Grecia 381,421 1,7 287 60,7 3,467 -3,4 SMI Samos Grecia 43,903 3,9 87 -9,7 965 -13,5 LIM Lima Perú[2] 7,021,982 10,0 87,485 7,4 62,992 6,4 Fraport Twin Star 340,639 66,8 3296 -27,5 3482 31,1 BOJ Burgas Bulgaria 84,862 61,8 3270 -26,0 998 14,3 VAR Varna Bulgaria 255,777 68,6 26 -79,1 2484 39,4