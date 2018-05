COMUNICADO: Kokam entrega un sistema de almacenamiento eléctrico de 30 megavatios a Alinta Energy: (1)

330 43

Kokam entrega un sistema de almacenamiento eléctrico de 30 megavatios a Alinta Energy:

Es la batería de ión-litio más grande utilizada en una aplicación industrial en Australia hasta la fecha.

La tecnología de la batería de Ión-Litio de Ultra Elevada Potencia de Kokam proporciona la alta potencia necesaria para reservas rodantes, servicios auxiliares, minería, perforaciones offshore y otras aplicaciones industriales y de servicios públicos, de manera rentable.

SEUL, Corea del Sur, 16 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- Kokam Co., Ltd [http://kokam.com/], el principal proveedor mundial de baterías innovadoras, ha anunciado hoy el despliegue satisfactorio de un sistema de almacenamiento eléctrico (por Energy Storage System) de 30 megavatios (MW) / 11,4 megavatios por hora (MWh) para la empresa Alinta Energy [https://www.alintaenergy.com.au/], una de las principales eléctricas australianas. Es la mayor batería de ión-litio jamás utilizada para aplicaciones industriales en Australia. El ESS utiliza la batería de alta potencia de litio, níquel, manganeso, óxido de cobalto (NMC) de Kokam, para mejorar el rendimiento de una red de alta tensión aislada que suministra electricidad a los principales productores de mineral de hierro de la región de Pilbara en Australia Occidental.

Un sistema híbrido de gas natural/baterías que mejora la fiabilidad, eficiencia y sostenibilidad de una micro red aislada Este ESS containerizado por Kokam (es decir, puesto en contenedores, KCE en inglés), en funcionamiento desde abril del 2018, consta de cinco contenedores de 2,2 MWh hechos con baterías de Potencia Ultra Elevada de Ión-litio NMC [http://kokam.com/cell/] (UHP NMC). El ESS, junto con la turbina de gas de ciclo abierto de 178 MW existente en la Newman Power Station de Altina, funciona como un sistema híbrido gas natural / batería de generación y almacenamiento de electricidad. Este sistema híbrido, junto con un sistema de transporte de electricidad de alta tensión de 220kV y subestaciones de alta tensión, forman una micro red aislada que abastece las minas de mineral de hierro.

Además de suministrar el ESS para el proyecto a Alinta Energy, Kokam, en asociación con el contratista EPC UGL Paty Ltd, también se encargó de la integración del sistema completo en este proyecto de almacenamiento de energía. Kokam contrató a ABB Australia para suministrar el "generador virtual" ABB PowerStore (TM) que gestiona la micro red. La integración del ESS a la micro red mejorará la capacidad de Alinta Energy de suministrar electricidad de manera fiable a los productores de mineral de hierro de la región,

"Una fuente de energía grande y fiable es fundamental para nuestros clientes de mineral de hierro, que utilizan esta energía para generar hasta millones de dólares en producción por hora", ha dicho Jeff Dimery, MD y CEO de Alinta Energy. "El proyecto demuestra nuestro compromiso de encontrar formas innovadoras de integrar nuestro portafolio de generación térmica existente en un mercado en evolución que incorporará más generación renovable y otras tecnologías disruptivas, con énfasis en la sostenibilidad, la confiabilidad y la asequibilidad del suministro".

"El sistema híbrido de almacenamiento de gas natural / energía y la micro red aislada de Alinta Energy demuestran cómo tecnologías innovadoras, combinadas con un diseño inteligente, pueden mejorar la fiabilidad de la energía para clientes industriales, al mismo tiempo que aportan beneficios en eficiencia y sostenibilidad", ha aseverado Ike Hong, vicepresidente de la División de Soluciones de Energía de Kokam. "El Proyecto de Almacenamiento de Baterías Alinta Energy Newman es un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía permiten a clientes industriales y de servicios públicos construir sistemas híbridos de gas natural / batería que mejoran la fiabilidad energética, reducen las emisiones de gases de efecto invernadero e impulsan sus resultados financieros".

Crecen las oportunidades en los mercados de servicios públicos e industriales para la tecnología de batería UHP NMC El proyecto de Alinta Energy es un claro ejemplo del creciente número de oportunidades en mercados de servicios públicos e industriales para la tecnología de batería UHP NMC de Kokam. Diseñado para aplicaciones de almacenamiento de energía de alta potencia, la tecnología de batería UHP NMC puede ser utilizada por empresas de servicios y otras empresas de suministro de electricidad para reservas rodantes, regulación de frecuencia, control de la tasa de rampa de grandes sistemas de energía solar o eólica, suministro energético ininterrumpido (UPS), estabilización de tensión y otras aplicaciones que requieren grandes cantidades de energía en un intervalo de tiempo de no más de unos pocos segundos. Además, la capacidad de la tecnología para recibir y entregar rápidamente grandes cantidades de energía la hace especialmente adecuada para combinar con gas natural, diésel y otros sistemas de energía utilizados para generar energía para aplicaciones industriales, donde incluso un breve corte de de energía podría interrumpir la minería, la perforación offshore u otras operaciones industriales, pudiendo generar pérdidas de cientos de miles o incluso millones de dólares.

La tecnología de batería NMC de ultra-elevada potencia de Kokam proporciona la alta potencia necesaria para aplicaciones industriales y de servicios públicos de manera fiable y rentable gracias a sus prestaciones:

-- Alta tasa de descarga: La tecnología UHP NMC tiene una tasa de descarga máxima de 10C, comparada con el 3C de sus competidores. Esto permite a las baterías UHPNMC suministrar más potencia cuándo se requiera. -- Densidad de energía superior: Esta densidad superior permite hasta 3,77 MWh de almacenamiento de electricidad en un contenedor de 40 pies, a comparar con los 3 MWh de almacenamiento con baterías estándares NMC. Así se almacena más energía en un espacio menor. -- Ciclo de vida más largo: Las baterías NMC de ultra-elevada potencia pueden durar hasta 10.000 ciclos, en comparación con los 3.000 - 5.000 ciclos de las tecnologías estándares NMC, aumentando la vida esperada del sistema de almacenamiento de energía. -- Disipación del calor mejorada: Con una tasa de disipación de calor 1,6 veces mejor que las tecnologías estándares NMC, las baterías NMC de ultra-elevada potencia se pueden usar con una tasa superior para periodos mayores de tiempo, sin degradación de la vida de la batería o del rendimiento.

Acerca de Alinta EnergyAlinta Energy es una de las principales empresas energéticas de Australia y de rápido crecimiento, con un portafolio de generación propia y contratada de aproximadamente 2.000 MW, más de 800.000 clientes al por menor de electricidad y gas y más de 500 empleados en Australia y Nueva Zelanda. Alinta Energy ha estado suministrando energía a clientes en Australia por más de 20 años.

Acerca de Kokam Co., Ltd.Con una tecnología de fabricación patentada y reconocida en todo el mundo, Kokam Co., Ltd ofrece un amplio rango de soluciones de batería de ión litio/polímero a clientes en más de 50 países y muchas industrias diferentes, incluyendo la militar, aeroespacial, marítima, mercados de vehículos eléctricos (EV), sistemas de almacenamiento de energía y el mercado industrial (ESS). Con más de 150 patentes relativas a baterías y 680 megavatios de horas de rendimiento de campo, Kokam es un líder demostrado en ofrecer soluciones de baterías de alta tecnología, Para más información, visite www.kokam.com [http://www.kokam.com/]

