COMUNICADO: OWC apoyará un proyecto de fotografía de aguas sostenibles en Africa

OWC apoyará un proyecto de fotografía de aguas sostenibles en Africa

El fotógrafo Florian Wagner cruzará el continente documentando los sistemas de agua en situación crítica.

WOODSTOCK, Illinois, 15 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- OWC® [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2132938-1&h=3990807119&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2132938-1%26h%3D3273051910%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.owcdigital.com%252F%26a%3DOWC%25C2%25AE&a=OWC%C2%AE], una empresa líder en tecnología Mac y PC de cero emisiones [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2132938-1&h=68380549&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2132938-1%26h%3D1896570200%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.owcdigital.com%252Fthinkgreen%252F%26a%3Dzero%2Bemissions&a=cero+emisiones], ha anunciado hoy su apoyo al proyecto African Waters 360° [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2132938-1&h=3015896973&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2132938-1%26h%3D1506257669%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.africanwaters360.com%252F%26a%3DAfrican%2BWaters%2B360%25C2%25B0&a=African+Waters+360%C2%B0] ("360º de las aguas de Africa", en español) del fotoperiodista Florian Wagner. La misión fotográfica será testigo de cómo Wagner sobrevolará 18.000 km en helicóptero a través de diez países africanos para obtener imágenes panorámicas de 360° de diversas ciudades africanas ubicadas cerca de masas de agua y sistemas fluviales que son significativos para el equilibrio ecológico.

El proyecto dará comienzo el viernes 18 de mayo en el acuario Two Oceans Aquarium [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2132938-1&h=716485024&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2132938-1%26h%3D1092518329%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aquarium.co.za%252Fblog%252Fentry%252Fafrican-water-360-explore-water-at-the-two-oceans-aquarium-on-18-may%26a%3DTwo%2BOceans%2BAquarium&a=Two+Oceans+Aquarium] de Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Durante el evento, Florian Wagner y otros colaboradores ambientales mostrarán trabajos que exploran el impacto del agua en la condición humana en ambientes cambiantes y con recursos naturales limitados.

El objetivo del proyecto African Waters 360° de Wagner es documentar la belleza de Africa y, al mismo tiempo, crear conciencia de la necesidad de una política hídrica responsable. El programa también servirá como proyecto de recaudación de fondos para organizaciones benéficas de agua potable, con un objetivo de recaudar fondos por un importe de 250.000 dólares estadounidenses.

El fundador y consejero delegado de OWC, Larry O'Connor, afirmó: "Estamos encantados de apoyar a Florian Wagner en este importante proyecto. Su trabajo no solo es significativo desde un punto de vista artístico, sino que comparte el compromiso de OWC de examinar el mundo que nos rodea y buscar maneras de mejorar el medio ambiente a escala local y mundial. Todos compartimos esa obligación y OWC se dedica a recaudar fondos para organizaciones que ofrecen acceso a agua potable a las comunidades locales y mejoran el nivel de vida de sus habitantes. Estamos felices de continuar esos esfuerzos a través de este proyecto".

OWC apoya a Wagner y a su equipo con una línea de soluciones de flujo de trabajo que garantizarán que las imágenes obtenidas durante su expedición estén a buen recaudo. Los profesionales y los prosumidores necesitan estar seguros de poder crear copias de seguridad del contenido que generen sin problemas y la solución OWC Envoy Pro EX (VE) con Thunderbolt 3, OWC Mercury Elite Pro Mini y OWC ThunderBay 4 con Thunderbolt 3 permiten que el equipo de Florian mantenga su trabajo almacenado de forma segura. Wagner es embajador de la Leica Camera, pero además el proyecto African Waters 360° también cuenta con el apoyo de Garmin, Yeti y Leatherman.

El evento, que comenzará el 18 de mayo, está abierto al público y contará con presentaciones sobre el agua y el medio ambiente, así como con exposiciones fotográficas, todo ello organizado en el hermoso Two Oceans Aquarium. El evento se celebrará de 6:30 a 9:00 de la tarde (hora local). Las entradas se pueden comprar aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2132938-1&h=100843417&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2132938-1%26h%3D4743712%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.quicket.co.za%252Fevents%252F43249-african-water-360-with-florian-wagner-jean-tresfon-and-kholosa-magudu%252F%2523%252F%26a%3Dhere&a=aqu%C3%AD].

Acerca de Florian WagnerFlorian Wagner es un fotógrafo y piloto de helicóptero afincado en Múnich (Alemania). Su trabajo ha aparecido en publicaciones como National Geographic, GQ y Focus y, a menudo, explora la fauna y el medio ambiente. Su viaje a través de Africa se puede seguir en: African Waters 360° [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2132938-1&h=3015896973&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2132938-1%26h%3D1506257669%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.africanwaters360.com%252F%26a%3DAfrican%2BWaters%2B360%25C2%25B0&a=African+Waters+360%C2%B0].

Acerca de OWCTras servir a la comunidad de Apple de todo el mundo desde 1988, OWC se ha convertido en un fabricante de confianza y en el proveedor de actualizaciones favorito de los seguidores de Apple y PC gracias a su amplio catálogo de accesorios, soluciones de almacenamiento y actualizaciones de memoria para casi todos los ordenadores Mac fabricados en la última década. Reconocido por su galardonado servicio de atención al cliente, OWC ofrece un amplio soporte técnico con base en Estados Unidos para usuarios de Mac y PC de todo el mundo, así como completos vídeos de instalación y soporte paso a paso.

CONTACTO: Jennifer Myers: (815) 502-5640 o pr@owcdigital.com.

