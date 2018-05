330 43

COMUNICADO: V&A presenta al pionero en microbiomas de la piel Mother Dirt en nueva exposición: The Future Starts Here

Mother Dirt, reconocida como uno de los 100 proyectos que están cambiando el mundo de mañana

CAMBRIDGE, Massachusetts, 15 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- Mother Dirt [http://motherdirt.com/], la compañía de microbiomas que crea productos para el cuidado de la piel que contienen cultivos vivos de bacteria, anunció hoy que la marca ha sido incluida en una nueva exhibición en el Museo Victoria and Albert (V&A) en Londres. The Future Starts Here [https://www.vam.ac.uk/exhibitions/the-future-starts-here] ("El futuro empieza aquí") muestra el poder del diseño a la hora de formar el mundo del mañana y explora tecnologías que a día de hoy están en proceso de desarrollo en estudios y laboratorios en el mundo entero.

En 2015, Mother Dirt hizo historia cuando lanzó su producto AO+ Mist. Hoy, este producto es todavía el único que contiene cultivos vivos de la bacteria que oxida el amoniaco (AOBs en sus siglas en inglés). Los humanos han evolucionado con esta bacteria, pero fue erradicada durante el siglo anterior debido a hábitos higiénicos modernos. Mother Dirt está revirtiendo estos efectos reintroduciendo esta revolucionaria bacteria en el microbioma de nuestra piel. Al AO+ Mist lo apoyan una línea entera de productos respetuosos con el bioma, incluidos el limpiador de cara y cuerpo, el champú y la crema hidratante. Cada uno ayuda a preservar los microorganismos beneficiosos en la piel en vez de deshacerse de ellos durante el lavado de la piel.

En la exposición "El futuro empieza aquí", se refleja la misión de Mother Dirt de redefinir lo que "limpio" realmente significa y desmitificar el mundo de los microbios. Se anima a los visitantes de la exposición a tomar las riendas de su futuro y reconocer que todos somos agentes en el mismo. Mientras que exhibiciones anteriores han explorado hipótesis, ésta ofrece la posibilidad de ver objetos futuros, muchos de los cuales serán vistos por primera vez.

"El V&A ha jugado un papel vital durante mucho tiempo a la hora de demostrar cómo diseño, arte y tecnología interactúan para moldear a la sociedad. Es un honor tremendo para nuestro trabajo ser reconocidos en una exposición que representa una imagen moderna de un futuro que avanza, mostrando productos que podemos ver y tocar hoy y mostrando el mañana", ha declarado Jasmina Aganovic, presidenta de Mother Dirt. "Vemos el mundo de los microbios como una parte crítica de ese futuro. Ilustrar de dónde venimos y de qué estamos hechos nunca ha sido tan importante a la hora de ayudar a la humanidad a avanzar".

Todos los productos de Mother Dirt contienen diez o menos ingredientes, están basados en plantas, no contienen preservativos y están pensados para ser tan respetuosos con el medioambiente como lo son con el microbioma de la piel. El AO+ Mist mejora la textura y la apariencia de muchos de los males comunes de la piel tras dos semanas de uso, incluido la sensibilidad, manchas, asperezas, pieles grasas y olores. Con un uso continuado, el AO+ Mist es una alternativa sana y segura en comparación con productos convencionales como jabones y desodorantes, y reduce la dependencia a los mismos. Mother Dirt está disponible exclusivamente en Content Beauty & Wellbeing, Whole Foods UK, y en motherdirt.com [https://motherdirt.com/].

SOBRE MOTHER DIRTMother Dirt es la primera empresa de biotecnología motivada por la misión de crear una línea de productos para la salud de la piel que restaura y preserva proactivamente las bacterias beneficiosas que se encuentran naturalmente en nuestra piel. Durante el pasado siglo, la química moderna y los estilos de vida contemporáneos (p. ej. la espuma, los productos químicos y los preservativos que se encuentran en jabones y limpiadores) han promovido la noción de que todas las bacterias son dañinas y que "limpio" y "estéril" son siempre sinónimo de salud. Al contrario, la piel necesita bacterias beneficiosas para ser sana y lo mismo se debe aplicar al resto del cuerpo, como los intestinos.

