El 'leasing', la opción más demandada por la franquicia

Un 83% de los franquiciados necesitan de financiación externa.

El 72% de los franquiciados acude a los bancos para poner en marcha su negocio. La fórmula de apoyo financiero más utilizada es el 'leasing', al que recurren el 37%, mientras que un 20% echa mano de un préstamo, un 18% prefiere el 'renting' y un 15% abre una cuenta de crédito.

El camino de cualquier emprendedor tiene un instante crítico y ese es el momento de encontrar la financiación necesaria para montar su empresa. Un 83 por ciento de los franquiciados que ponen en marcha su negocio aseguran haber necesitado de financiación externa, un porcentaje que ha aumentado desde 2013, cuando alcanzaba el 60 por ciento. Estos datos los aporta el IV Informe sobre la Satisfacción del Franquiciado, realizado por la consultora Barbadillo & Asociados en colaboración con Bankia, un estudio que señala que, a pesar del apoyo de las entidades bancarias y de la apertura del crédito en los últimos dos años, el principal escollo a la hora de poner en marcha un negocio continúa siendo la financiación.

El 20 por ciento de quienes ponen en marcha una franquicia lo hacen financiando su negocio a través de familiares y amigos, un 8 por ciento recurre a otras fórmulas y el resto, un 72 por ciento, acude a los bancos. El presidente y fundador de Barbadillo & Asociados, Santiago Barbadillo, señala que, hoy por hoy, existe "una tendencia de cierta competitividad entre los bancos para atender al cliente de la franquicia" propiciado por las circunstancias del mercado y porque, no hay que olvidar, "este sistema aporta un plus de seguridad".

El tipo de producto que más elige el franquiciado para la inversión inicial es el leasing, al que recurren un 37 por ciento. Mientras que un 20 por ciento solicita un préstamo, un 18 por ciento recurre al renting y un 15 por ciento abre una cuenta de crédito. La fórmula del leasing permite el alquiler de los bienes y equipos necesarios para el funcionamiento del negocio durante un tiempo, al cabo del cual se opta a la adquisición de los mismos. En muchas ocasiones, este leasing incluye una cláusula por la que el franquiciador puede optar a adquirir el negocio en caso de que el franquiciado no quiera continuar con él. Una razón para que esta sea unas de las fórmulas más empleadas en los acuerdos entre las entidades financieras y las centrales de franquicia. Tampoco hay que olvidar que con el leasing no es necesario realizar una aportación de capital aparte del canon de entrada que establezca la marca.

La directora de Franquicias de Banco Sabadell, Carmen de Llano, destaca el renting y el leasing de los productos de que dispone la entidad para la franquicia, "productos muy innovadores por su capacidad de financiar cualquier proyecto de una manera global". En la actualidad, Banco Sabadell trabaja "en la línea de productos de internacional que puedan cubrir las necesidades de la marca a la hora de salir al extranjero o de una marca extranjera cuando quiera entrar en España".

Por su parte, el responsable del Canal Franquicias de Bankia, Miguel Ángel Herán, señala que "normalmente los nuevos franquiciados necesitan parte del capital inicial que solicita la matriz para la inversión inicial, que lo formaliza a través del préstamo, y para financiar la maquinaria e instalaciones, a través del leasing". Herán apunta también algo a tener en cuenta y es que en ocasiones el franquiciador "exige la formalización de avales para garantizar la puesta en marcha y abastecimiento inicial del negocio". El informe también pregunta a los franquiciados qué otros servicios bancarios utilizaron, el 82 por ciento contestó que el datáfono, el 78 por ciento que el seguro del negocio y RRCC y el 15 por ciento los avales bancarios.

De todas formas, la gran pregunta siempre será, ¿cuánto dinero tendré que aportar para que financien mi negocio? El responsable de Franquicias de BBVA, Pepe de la Torre, señala que "la necesidad de financiación es diferente en cada caso, pero aconsejamos siempre a los clientes que la aportación de fondos propios debería estar como mínimo en un 30 por ciento del total de la inversión, pudiéndose financiar el resto". Mientras que de Llano explica que "no existe un porcentaje único", que hay que tener en cuenta que "a veces la propia marca exige una aportación en recursos propios no financiados por ejemplo de un 30, 40 ó hasta un 60 por ciento. Otras veces la capacidad de endeudamiento del franquiciado, en caso de que la franquicia no lo exija, será lo que determine cuál debe ser el porcentaje de recursos propios en relación con el porcentaje de financiación".

Así, el director de Banca de Empresas de BCC-Grupo Cajamar, Ricardo García Lorenzo, indica que la financiación que pueden aportar a un franquiciado llega a variar de "los 3.000 a los 600.000 euros".

Acuerdos de colaboración con bancos

Otra circunstancia importante en cuando a financiación que pone sobre la mesa Barbadillo es que en la actualidad muchos franquiciados prefieren endeudarse aun teniendo capacidad financiera porque "es más fácil que hace unos años y porque las condiciones son muy buenas" -los tipos de interés están al cero por ciento-. Buena parte de las empresas franquiciadoras cuentan con acuerdos de colaboración con entidades bancarias para facilitar el acceso a la financiación a sus nuevos franquiciados. El informe de Barbadillo recoge que el 35 por cierto de los franquiciados asegura que su central cuenta con un acuerdo de este tipo. Convenios con los que se busca tanto ofrecer condiciones preferentes para los futuros socios en el acceso al capital como la posibilidad de agilizar todos los trámites derivados de esta operación. "El acuerdo de colaboración con una enseña busca ser una solución más que el que el franquiciador ofrece al franquiciado", señala la responsable de Banco Sabadell.

Lo normal, además, es que las centrales de franquicia no firmen con una única entidad sino que lleguen a acuerdos similares con varias. De la Torre apunta que lo que le pide el franquiciador al banco es "agilidad y personalización en la gestión y, por supuesto, unas buenas condiciones financieras para todos sus franquiciados". BBVA señala que mantiene acuerdos con más de 500 franquicias en España y "ya hemos formalizado acuerdo de colaboración con condiciones preferentes para sus franquiciados con más de 200".

Para Barbadillo que las centrales cuenten con acuerdos con los bancos debería suponer "una especie de garantía para el franquiciado" ya que las entidades tienen capacidad para filtrar. También apuntan desde los bancos es la mejora del perfil del franquiciado. "En líneas generales, el emprendedor español está más preparado en lo que a formación se refiere", señala Herán. En BBVA señalan haber detectado en los últimos meses "una mayor profesionalidad en los futuros franquiciados, y un aumento de los interesados con un perfil inversor, frente a quienes buscaban autoempleo".

