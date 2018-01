"Estamos estudiando comprar otras tres cadenas de peluquerías en España"

Con cerca de 400 salones de peluquería activos en España y más de 4.000 profesionales enrolados en sus filas, Alma Corporation se ha convertido en todo un gigante de la peluquería y la belleza, gracias a la expansión de su buque insignia, Marco Aldany, a la adquisición de la cadena Rizos, y a la segmentación de su oferta con sus barberías Míster A, Blackstone o Compadre.

Con cerca de 400 salones de peluquería activos en España y más de 4.000 profesionales enrolados en sus filas, Alma Corporation se ha convertido en todo un gigante de la peluquería y la belleza, gracias a la expansión de su buque insignia, Marco Aldany, a la adquisición de la cadena Rizos, y a la segmentación de su oferta con sus barberías Míster A, Blackstone o Compadre. Una diversificación que pretende continuar con la implantación este año en España de su marca Super Pelu, hasta ahora sólo presente en América Latina. Tras facturar cerca de un 20 por ciento más que el año anterior -al cierre de esta edición, no estaba confirmada la cifra-, Alma Corporation apuesta por seguir creciendo fuera y dentro de España, según explica su presidente Alejandro Fernández Luengo a elEconomista Franquicias. Sus planes para el mercado nacional pasan por adquirir nuevas cadenas -actualmente está en due diligence con tres enseñas diferentes-, por abrir 50 establecimientos este año y por implementar su firma Super Pelu, hasta ahora sólo presente en América Latina. Aunque su prioridad internacional es precisamente ganar peso en esa región, Alma Corporation tratará en 2018 de hacerse un hueco en La India, donde ya ha abierto una filial con el socio industrial Modi Group. A nivel global, el directivo calcula que en los próximos cinco años el grupo podría alcanzar en el mundo la cifra redonda de 1.000 locales.

¿Cómo ha sido 2017 para Alma Corporation?

Para nosotros ha sido un año espectacular. Además de que a nivel general las cosas van mejor, y eso nos beneficia puesto que estamos unidos al consumo, hemos unido a nuestra empresa a una gran competidora histórica como es Rizos, por sus salones y su red de escuelas. Con eso hemos conseguido una cantera de talento que nadie tiene. Ése ha sido el granito de arena de este último año además de muchas aperturas y el lanzamiento de una nueva marca en barbería y peluquería de caballeros, que es un sector que está al alza, como Míster A.

¿La idea es mantener la marca Rizos?

Absolutamente, porque es muy complementaria con las demás marcas de nuestro grupo. Es un concepto de peluquería más premium que vive muy bien con un concepto más democrático como Marco Aldany. Ambas pueden convivir y competir en un mismo espacio. Ahora la arquitectura de marcas del grupo nos permite jugar a plantearnos cambios, de forma que un local de Marco Aldany tenga sentido convertirlo en Rizos, y viceversa.

¿Es Marco Aldany el buque insignia del grupo tras esa adquisición?

Por tamaño Marco Aldany es nuestra marca más importante. De los casi 400 establecimientos que tenemos en España, cerca del 70 por ciento son de Marco Aldany. Marco Aldany es el Zara de nuestro Inditex, pero estamos muy orgullosos de la historia, del alma y de los galardones de Rizos.

¿Piensa el grupo incorporar nuevas marcas a su portfolio en España?

Sí. Tenemos una cadena de peluquerías en Latinoamérica que se llama Super Pelu que queremos traer a España en este primer semestre. En lugar de apostar por la fórmula de café para todos, tratamos de aprovechar las economías de escala y las sinergias que nos da nuestra posición de líderes para moldear nuestra oferta final y adaptar cada marca a cada zona.

¿Baraja comprar alguna cadena en el sector?

Estamos muy interesados en crecer vía adquisiciones. Actualmente estamos en fase de due diligence analizando tres posibles adquisiciones de marcas consolidadas en España.

¿Cuándo calculan que llevarán a término esas 'due diligence'?

Alguna está atascada por cuestiones políticas, básicamente porque la marca está muy radicada en Cataluña, pero creo que tendremos respuesta en el primer semestre. También creo que las tres no saldrán.

¿Dónde ha puesto el foco el grupo para 2018?

Toca un año muy dinámico, básicamente de aperturas de salones y de escuelas. La mayoría de las aperturas previstas serán de Rizos, Míster A y Marco Aldany, de la que también vamos a abrir salones 24 horas a partir de febrero, empezando por Madrid.

¿Tiene cuantificados cuántos establecimientos podría abrir en 2018?

Obviamente el cierre o no de esas due diligence va a marcar ese número, pero esperamos alcanzar en torno a 50 aperturas en España.

De ese total, ¿cuántas están previstas para Cataluña?

Más de 10, seguro. El negocio en Cataluña se ha resentido sensiblemente. Los números de nuestros salones en Cataluña eran buenísimos. Ahora son buenos, así que veremos.

Si miramos el mapa de España, ¿dónde interesa crecer?

Nuestro modelo de negocio funciona en áreas de influencia de en torno a las 10.000 personas. Si me preguntas por zonas queremos tener más presencia en Galicia, en Andalucía o en Cataluña, pero no sólo allí. Creemos que en España podemos abrir hasta 800 puntos de venta. Es más, tenemos un plan estratégico para llegar a las 1.000 tiendas en cinco años en el mundo. No se trata de ser los más grandes, porque ya lo somos, sino de ir mejorando en todas las marcas y con todos los franquiciados. Cuanto más grande se hace Alma, más opciones aporta a nuestros franquiciados.

¿Cuál va a ser el porcentaje de locales propios y franquiciados?

Si cogemos las 50 aperturas previstas para este año, la idea es que el 75 por ciento sea franquicia y el 25 por ciento locales propios. Actualmente, el mix está en un 50-50. Ese mix no es sólo algo que dependa de la central, hay muchos franquiciados que son muy dinámicos y apuestan por hacer muchas aperturas. Y ahora que las cosas van mejor y hay más acceso a la financiación, es más fácil crecer en número de franquicias.

¿Todos las marcas de Alma operan en franquicia?

Todos nuestros conceptos nacen para ser franquiciables, pero nos gusta franquiciar cuando hemos abierto varias tiendas propias y vemos que tiene sentido hacerlo. Nosotros sí invertimos dinero en nuestos conceptos.

¿Cuál es el perfil de franquiciado que interesa al grupo?

No hay ninguna limitación y no es necesario que venga del mundo de la peluquería, pero sí tenemos requerimientos de inversión, de un 15, 20 ó 30 por ciento en función del proyecto, para que pueda acceder a la financiación.

¿Existe el concepto de multifranquiciado en el grupo?

Sí, de distintas marcas no nos ha dado tiempo, pero los habrá. La adquisición de Rizos y el lanzamiento de Míster A han despertado mucho interés. El negocio no es sólo abrir, sino que no se cierre.

¿Cuánto cuesta abrir una franquicia de Marco Aldany?

Entre 100.000 y 150.000 euros, depende de la ubicación.

¿Y una de Rizos?

Más.

¿Y una de Míster A?

Menos, en torno a los 50.000 euros.

¿Qué tipo de locales busca el grupo actualmente?

Nuestro modelo encaja muy bien en los centros comerciales y yo diría que estamos casi obligados a estar. Nosotros fundamentalmente queremos ser lo más universales posibles y la mayoría de centros comerciales ofrecen un muy fuerte flujo de público.

¿Qué le diría a alguien que quiera abrir una peluquería para que apueste por una de las marcas de Alma y no de la competencia?

Le diría que en el segmento de peluquería la diferencia en las estadísticas de supervivencia de las franquicias versus las peluquerías de autor es demoledora. Si hablamos de cadenas, le diría que en los años de la crisis ha habido una enorme criba de muchas marcas que se subieron al carro de la franquicia que no han podido aguantar. Luego, yo le doy mucha importancia a nuestra red de escuelas, por la posibilidad de fidelizar gente y clientes. Arrimarse a una marca que está en plena fase de expansión enriquece.

¿Qué significa la franquicia para Grupo Alma?

La franquicia te permite llegar a rincones donde hacerlo como tienda propia no es nada sencillo; el franquiciado siempre te aporta un conocimiento local que a la marca le cuesta tener. Además, estar en una franquicia no significa que sólo estás pagando un rótulo fuera que te hace ser más visible, sino no cometer los errores que otros han cometido en el pasado.

¿Qué planes tiene el grupo para Latinoamérica?

Estamos muy ilusionados con crecer en esa región y liderar el segmento de las peluquerías en España y en todos los países de habla hispana.

Además de América Latina, ¿ve opciones en otras regiones?

Hemos abierto una filial de la que empezaremos a ver los frutos en 2018 en La India. Nos hemos unido con un socio local muy potente que tiene miles de puntos de venta en el país con negocios de otros conceptos. La idea es abrir salones de peluquería y escuelas de peluquería del Grupo Alma.

PUBLICIDAD