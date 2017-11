Cortefiel: "Volvemos a poner el foco en Europa, pero esta vez con franquicias"

Tras alcanzar una red de 1.971 tiendas, con las que opera en 90 países, Grupo Cortefiel sigue fiel a su filosofía de expandir su negocio, no sólo en España con tiendas propias, sino también en los mercados internacionales, con propias y mediante franquicias. Dueña de cinco marcas -Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women'Secret y Fifty Factory-, el grupo quiere ampliar en los próximos meses su poder de internacionalización en Islas Mauricio, Cuba o Guatemala, entre otros destinos, según ha explicado a elEconomista Franquicias, Antonis Kyprianou, director de Franquicias de Grupo Cortefiel. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Franquicias

Un grupo que el último año alcanzó unas ventas de 1.129 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,12%, al tiempo que el resultado bruto de explotación (ebitda) recurrente se situó en 114,69 millones de euros, un 6,69% superior al de un año antes. En una entrevista con esta publicación, Kyprianou calcula que el grupo cerrará el año con 700 franquicias abiertas y asegura que sus firmas tienen capacidad de crecimiento en distintas latitudes: Asia, África y también Europa, especialmente en aquellos países en los que aún no tiene tiendas propias.

¿Qué balance hace Grupo Cortefiel de 2017?

El año está yendo muy bien para el grupo. Tras la llegada de nuestro nuevo CEO, Jaume Miquel, ha habido muchos cambios y nunca habíamos tenido las cifras que hemos tenido en los últimos 12 meses. Eso no sólo ha tenido un efecto positivo en la marcha de la compañía dentro de España, sino también fuera. El feelling es muy positivo, somos optimistas y tenemos mucha confianza en seguir creciendo con todas nuestras marcas.

¿Qué previsión hace la compañía para lo que queda de año?

Bueno... La situación política de Cataluña ha tenido un impacto en la evolución del grupo en el mes de octubre en España. Estamos manejando la situación y confiamos en que esta crisis pasará. Acabamos de pasar cinco años de recesión y hemos conseguido manejar la situación para hacer las cosas bien. Es cierto que no podemos controlar a los políticos, pero tenemos que ser capaces de controlar nuestro destino. Seguimos teniendo confianza en la evolución de nuestra compañía, aunque no sabemos lo que los políticos van a hacer ni cómo sus acciones impactarán en la confianza del consumidor.

¿Cómo cerrará el año la división de franquicias de Grupo Cortefiel?

La división de franquicias está funcionando muy muy bien. Esperamos crecer en ebitda un 10% y terminar el año con unas 120 tiendas más.

¿Qué significa la palabra 'franquicia' para el Grupo Cortefiel?

Creo que es muy importante y un gran dinamizador del grupo a día de hoy en términos de ebitda. La franquicia es una parte importante del grupo y de su estrategia, ya que limita los riesgos y eso hace que la compañía sea más sostenible. Cuanto más diversificas los riesgos en diferentes países, menos son los riesgos para la compañía. Imagínese si tuviésemos todo el negocio hoy centrado en España. Si eso fuera así, el grupo estaría en una situación mucho más difícil. Por el contrario, la franquicia crece y a su vez crece la compañía.

¿Qué criterios aplica Cortefiel para elegir a sus franquiciados?

La estrategia que aplicamos es la siguiente. En los países en los que sabemos cómo operar, abrimos nuestras propias tiendas, como en México, Rusia o algunos países de Europa. En los que vemos más dificultades, franquiciamos. No hacemos joint venture porque las consideramos muy complicadas y no vemos cómo sacar beneficios de ellas, y eso que hay muchos casos en los que los franquiciados están interesados en hacerlas. Hacer una joint venture tiene sentido en los grandes mercados, pero no en los pequeños y medianos.

¿Cuáles son los países más importantes para Grupo Cortefiel?

Todos los países son importantes, y lo digo sin exagerar. Hay mercados muy grandes en los que hay que estar como China, India, México o Rusia por supuesto, pero eso no quiere decir que no sean complicados. Y luego hay mercados muy pequeños que nos dan muy buenos resultados, así que no debemos ignorarlos. Chipre, por ejemplo, que es el país del que yo provengo, es muy importante para nuestra marca Springfield. Nuestra filosofía es tener con los clientes de cada mercado el compromiso de darles motivos para comprar nuestras marcas.

¿Los mercados más estratégicos son los que más pesan en ventas?

Sí, porque los mercados más grandes son los que más potencial tienen de crecer en volumen.

¿Son esos mismos mercados los que tienen más potencial de futuro?

Es muy difícil, y de hecho creo que es un error tener una estrategia generalizada en todo el mundo. Lo que nosotros hemos hecho ha sido dividir el mundo en cinco regiones y diseñar una estrategia diferente para cada una, definiendo así nuestros planes para los próximos años, teniendo en cuenta diferentes parámetros como los económicos, los políticos, el estado de cada mercado...

¿Dónde está actualmente el foco de la expansión de Grupo Cortefiel en los mercados internacionales?

Asia es una región donde tenemos un gran potencial de crecimiento, porque nuestra presencia no es por el momento muy fuerte. Por supuesto vamos a continuar apostando por el resto de las regiones, como África, donde estamos creciendo y teniendo muchos éxitos en Angola, Tanzania o Sudáfrica con algunas de nuestras marcas. África es una región en la que entrar en un mercado no significa haber encontrado la fórmula para entrar en otro. Sin embargo, allí estamos viendo muchas oportunidades de crecimiento porque, hasta el momento, allí donde hemos llegado hemos tenido éxito.

¿Qué planes tiene el grupo para Europa?

En Europa sigue habiendo oportunidades y estamos poniendo el foco en aquellos países en los que no tenemos tiendas propias. Por ejemplo, hemos firmado un acuerdo para abrir Springfield en Eslovenia, y queremos hacer lo mismo en Eslovaquia y República Checa. Estamos planeando volver a Austria el año que viene, pero esta vez con franquicias, no con tiendas propias. Europa está en una mejor situación ahora que hace unos años. Hace unos tres años no tenía sentido poner el foco en Europa, pero ahora sí.

¿Cuáles son los mercados a los que quiere llegar Grupo Cortefiel con la franquicia?

Vamos a abrir Springfield en Islas Mauricio y en Cuba, donde ya hemos abierto Woman'Secret; vamos a abrir Cortefiel en Guatemala... Siempre estamos buscando opciones en nuevos países.

¿Qué tipo de locales busca Grupo Cortefiel?

Depende mucho de los países y de las marcas. En algunos países los alquileres han crecido enormemente, así que en esos buscamos espacios más pequeños, aunque nunca comprometiendo nuestra imagen.

¿Qué objetivos tiene la división de franquicias del grupo para 2018?

Hemos establecido una muy buena red en nuestra división, y necesitamos seguir creciendo, por supuesto. ¿Cómo? Con distintos pilares. Uno de ellos es la expansión con la llegada a nuevos países, incluso donde no hemos introducido ninguna de nuestras marcas, y con la introducción de más marcas en aquellos en los que ya hemos introducido alguna. Cortefiel es la marca que menos presencia tiene en los mercados de fuera porque pensábamos que no estaba lista. Ahora está lista y Cortefiel es una de las marcas que va a crecer de forma significativa.

¿Cuántas franquicias tiene Grupo Cortefiel operativas en el mundo?

Terminaremos el año con 700.

¿Por qué un potencial franquiciado internacional elige franquiciar alguna marca de Grupo Cortefiel y no de la competencia?

Porque preparamos muy bien nuestra llegada a cualquier país y antes de hacerlo elegimos muy bien con quién hablar. Creo que si los potenciales franquiciados vienen a nosotros es por el portfolio de nuestras marcas y porque ese portfolio cubre muchos segmentos del mercado, y eso resulta muy atractivo. Otra razón es que respetamos el mercado y a nuestros franquiciados en el sentido en el que queremos que hagan dinero. Y a todo eso se suma el hecho de que para nosotros es muy muy importante la atención al cliente, y eso, la gente lo valora.

¿Cree que la división de franquicias de Grupo Cortefiel tiene mucho recorrido?

Sí. Tenemos un plan estratégico de cinco años que es optimista en el sentido de que creemos que este negocio va a continuar creciendo.

¿Qué valoración hace de la moda española?

Soy un gran convencido de que la moda española va a dominar el negocio a escala internacional. Creo que en España tenemos más potencial que en cualquier otro país competidor. Si me pregunta por qué, le diré que es porque las compañías españolas ofrecemos moda que puede y sabe viajar y adaptarse a cada país. Y eso es muy bueno para España.

