'el Economista' premia las mejores franquicias

Los premios se entregaron en el marco del Congreso 'Franquicia futura' de Banco Sabadell

Foto con todos los premiados y las personas que entregaron los galardones en la III edición de los 'Premios elEconomista Franquicias'. N. Martin

elEconomista Franquicias, la revista del diario elEconomista especializada en este sistema de negocio, celebró el pasado jueves 16 de noviembre la tercera edición de sus premios. Unos galardones con los que la publicación reconoce la labor que el sistema de franquicias está haciendo para la economía española, siendo un motor de empleo y de generación de riqueza en nuestro país.

En esta edición, celebrada en el marco del Congreso Franquicia futura, organizado por Banco Sabadell y la Asociación Española de Franquiciadores, elEconomista Franquicias premió a las cadenas Kids&Us, Anytime Fitness, McDonald's, Equivalenza, Nails Factory, Century 21 y al presidente de la Asociación Europea de la Franquicia, Michael Eyre.

Por categorías -hay siete- elEconomista Franquicias premió a la multinacional española Kids&Us por su desarrollo internacional. Además de en España, la firma está presente en siete mercados extranjeros entre los que figuran Italia, Francia, Bélgica, Andorra, México, República Checa y Marruecos. Entre todos, la compañía ha conseguido implantar más de 370 centros educativos en los que se lleva a cabo la enseñanza del inglés a niños a partir de un año con un método pedagógico propio e innovador que ya ha aplicado a más de 114.000 alumnos.

Natalia Perarnau Juncosa, fundadora de Kids&Us, fue la encargada de recibir el premio de manos de José Luis Montesino-Espartero, director de clientes institucionales de Banco Sabadell.

Por su parte, la cadena de gimnasios 24 horas Anytime Fitness fue premiada en la categoría de franquicia extranjera con mejor desarrollo en España por haber conseguido por segundo año consecutivo ser líder de su sector en número de aperturas en nuestro país. Anytime Fitness acabará el ejercicio con cerca de 50 clubes abiertos en España, lo que supone el doble que el año pasado. Emilio Quero, director general para Iberia de Anytime Fitness, recogió el galardón, entregado por Virginia Gonzalvo, coordinadora de revistas digitales del diario elEconomista.

El premio a la franquicia con mayor desarrollo tecnológico e innovación fue para McDonald's por su apuesta por los McCafé. Un concepto con el que la multinacional ha vuelto a demostrar su apuesta por ofrecer a los clientes una mayor experiencia de consumo. McCafé se suma además a la tradición barista de la sociedad española manifestando su capacidad de innovación e integración local. Xavier Vallhonrat, presidente de la Asociación Española de Franquiciadores, entregó el premio a Luisa Masuet, directora de Franquicias de McDonald's España.

Equivalenza fue, por su parte, la franquicia que recibió el premio a la mejor campaña de publicidad, por A perfume for every one, que muestra la diversidad de la marca y su propuesta de tener un perfume para cada ocasión, posicionando el perfume como un accesorio de moda. Carmen de Llano, directora de Franquicias en Banco Sabadell, fue la encargada de entregar el premio a Frédéric Donche, consejero delegado de Equivalenza.

En la categoría a la personalidad destacada en el sector de la franquicia, elEconomista Franquicias concedió el galardón a Michael Eyre, presidente de la Federación Europea de la Franquicia, por su altísima implicación en la puesta en marcha de un nuevo código deontológico para la franquicia a escala europea. Eduardo Abadía, director gerente de la Asociación Española de Franquiciadores, fue la persona encargada de entregar el premio a Michael Eyre, que se desplazó a Madrid para la ocasión.

El premio a la franquicia con la mejor responsabilidad social corporativa fue para Nails Factory, por su participación en proyectos sociales con Médicos Sin Fronteras, Secretariado Gitano de Empleo, Fundación Pequeño Deseo o Plan Internacional, entre otros. Yolanda Beltrán, fundadora y presidenta de Nails Factory, recogió el galardón de manos de Carlos Alberto López, director Segmento Empresas de la Territorial Centro de Banco Sabadell.

Por último, aunque en absoluto menos importante, el premio a la mejor franquicia fue para Century 21. Una compañía que, según el jurado de los premios de elEconomista Franquicias, ha destacado por su expansión dentro y fuera de España, su capacidad para la creación de empleo, su permanencia en el mercado y por la frescura que ha aportado al sistema de franquicias en nuestro país. Ricardo Sousa, CEO para España y Portugal de Century 21 y Joaquim Rocha de Sousa, presidente de España y Portugal de Century 21, recogieron el premio de manos de Virginia Gonzalvo.

Los premios, al igual que el Congreso Franquicia futura, se celebraron el pasado jueves en el auditorio Francisco Giner de los Ríos, en Madrid, y la presentación de los galardones estuvo a cargo de la periodista Gema Boiza, directora de la publicación.

elEconomista Franquicias empieza de nuevo el trabajo de selección con el objetivo de celebrar el año próximo una nueva edición de sus premios en el que será su cuarto año de existencia en el panorama editorial español, desde su lanzamiento en junio de 2014.

PUBLICIDAD