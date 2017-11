¿Existe riesgo de burbuja con los supermercados franquiciados?

La banca y la alimentación son dos ligas completamente diferentes.



La banca cierra oficinas porque es lo lógico, el dinero en efectivo ya no se mueve, y cuando uno tiene necesidad de efectivo, tiene que ir a un cajero, o sacar los días pares de 9 a 11 o coincidiendo con los plenilunios de primavera. Si no ofrecen el servicio, por órdenes o falta de ganas, son prescindibles y se cierran oficinas.



La alimentación es distinta. Cuando uno compra online, llegan las decepciones: productos próximos a caducar o inmaduros, embalajes en mal estado o golpeados, y vaya a saber qué cuidado han tenido con la cadena del frío. Es mejor ir a la tienda, porque si ves un producto a dos días de caducar, directamente no lo compras, o si las manzanas están pochas o se pueden usar para lapidar a un pecador, pues como que tampoco te las llevas. Si ves un producto golpeado, coges el de detrás, y si esa merluza huele mal, tampoco te la llevas. Y desde luego, sabes que pasa XX minutos desde que sale de las vitrinas hasta que aparece en la nevera, y no se queda esperando una hora o dos en la reserva de la tienda.



Vamos, que no son fundas de móviles (y crecen negocios de éstos como setas). Para comprar alimentación online hay que echarle mucha testiculina, o limitarse al papel higiénico o el desodorante, con plazos infinitos y muy estandarizado.