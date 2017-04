La importancia del equipo y los recursos financieros para tener éxito

"Hay que darle una vuelta". Esta es la frase que a diario se escucha en Arteixo, el cuartel general de Inditex, líder mundial del sector textil con más de 7.000 tiendas abiertas en todo el mundo, de las cuales unas 1.000 son gestionadas en régimen de franquicia. Este éxito no sería tal si Amancio Ortega no hubiera contado con los mejores profesionales y las mejores estrategias en cada mercado, y menos aún, si no hubiera captado los recursos financieros necesarios para ello. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Franquicias y Emprendedores

Las mayores debilidades que tiene una parte importante de las empresas del sector de la franquicia son la carencia de equipo directivo, el control de gestión efectivo y la captación de nuevos recursos financieros. En nuestro país operan, en la actualidad, alrededor de un millar de cadenas de franquicia, con cerca de 70.000 establecimientos abiertos; la competencia es cada vez más dura y el inversor y el cliente tienen más opciones para elegir. Por ello es necesario tener a los mejores expertos en el equipo, y comprender cómo pueden obtenerse recursos financieros para crecer así con diferenciación. El desarrollo constante es el mejor mecanismo de supervivencia para una empresa; como hace Inditex. Pero para que este crecimiento sea sólido, hay que tener una estructura equilibrada conforme a ese crecimiento.

Durante los últimos años, en el Grupo Valía hemos ayudado a más de 150 compañías a desarrollar sus negocios de forma proporcionada, con una implicación absoluta de nuestros equipos de profesionales especializados, con soluciones y estrategias de valor y con más de 430 operaciones de captación de recursos financieros en los mercados de capitales, en más de 20 entidades financieras de 14 países, con programas públicos específicos de financiación y también con modelos de financiación alternativa privada.

Decisiones financieras

Y es que, si un franquiciador se parase a pensar en la relevancia de las decisiones financieras que toma cada año, y con qué nivel de asesoramiento financiero experto cuenta para ello, seguramente sería consciente de que es necesario reforzar este aspecto. Incluso aquellos que dispongan de expertos financieros o estratégicos internos. Al igual que pedimos una segunda opinión profesional cuando tenemos alguna cuestión que afecte a nuestra salud o algún asunto jurídico contractual en el que dudemos, es recomendable que, como inversores, generalicemos el acudir a un equipo experto empresarial y financiero antes de tomar una decisión. Los riesgos y las consecuencias de adoptar decisiones relativas al capital sin un especialista independiente y comprometido pueden ser relevantes. Más aún después de lo que hemos vivido en lo económico estos últimos años y el aumento de los factores globales que pueden afectarnos.

Pero además de la necesidad de disponer de asesoramiento empresarial y financiero independiente, hay que elegir bien. Para que la búsqueda tenga un buen fin a largo plazo, hay que basarse en ciertos principios o puntos clave, que se deberían exigir. Entre los aspectos a tener en cuenta para escoger un asesor en estas materias están: independencia, capacidad, experiencia, compromiso a largo plazo, honorabilidad profesional, transparencia, actualización constante e implicación en la formación financiera del cliente-inversor.

Captación de recursos financieros

Centrándonos en la captación de recursos financieros en el sector de la franquicia, tanto a corto plazo -para el funcionamiento ordinario del negocio- como a largo -para realizar las inversiones necesarias-, dentro de las instituciones intermediarias en la estructura de capital necesarias, están los mercados de capitales, cuando el tamaño del negocio es superior a 100 millones de euros, el sistema bancario tradicional, que es la vía más habitual, y la heterogénea y más novedosa financiación alternativa o shadow banking, que podríamos definir como el sistema de intermediación crediticia conformado por entidades y actividades que están fuera del sistema bancario tradicional.

Una de las líneas de crecimiento de esta financiación alternativa está siendo el crowdfunding o financiación colectiva. Hay diferentes tipos, y el desarrollo de nuevas fórmulas es continuo según las necesidades de los proyectos presentados. Especialmente podemos diferenciar cuatro tipos de financiación colectiva. Crowdfunding de recompensa (rewards-based crowdfunding), que se suele realizar con proyectos artísticos o culturales, en los cuales hay un cierto dividendo emocional a través de diferentes soportes o experiencias personales. Crowdfunding de donación (donation-based crowdfunding), en el que la finalidad es que salga adelante un proyecto humanitario, solidario o ideológico determinado. Crowdfunding de inversión (equity-based crowdfunding o crowdinvesting), en el cual se obtiene como contraprestación una participación empresarial o un porcentaje de los beneficios que se obtengan del proyecto. Y, por último, crowdfunding de préstamo (lending-based crowdfunding, o crowdlending), en el cual el inversor obtiene un tipo de interés de retorno o coste de capital del dinero prestado. También dentro de la financiación alternativa tienen cierta relevancia las inversiones en proyectos empresariales con operaciones patrimoniales en activos en rentabilidad (sale and leaseback) o en el accionariado por parte de los family office. No hay que olvidar la opción de obtener recursos de los Estados o de las Administraciones Públicas, que pueden ayudarnos con un porcentaje de los desarrollos y con apoyo en la apertura de nuevos mercados.

