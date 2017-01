Objetivo de MyMobel: 50 tiendas en 5 años

La cadena de muebles pone el foco de su expansión en Cataluña y País Vasco, y se da de plazo hasta 2022 para estar presente en todas las Comunidades Autónomas.

Cuatro años después de iniciar su trayectoria en el mercado nacional, fruto de la reconversión de las marcas Kiona y Dister -todas ellas pertenecientes a Europa Muebles- la cadena de muebles MyMobel cuenta con un plan de expansión con el que pretende alcanzar las 50 tiendas franquiciadas en España en el horizonte de cinco años.

Un tiempo en el que esta firma también aspira a llegar a todas las Comunidades Autónomas del país, con especial hincapié en Cataluña, donde quiere centrar sus esfuerzos este año, País Vasco y Extremadura, según han explicado a elEconomista Franquicias, Germán Vázquez, presidente de Europa Muebles, y Antonio García, director de Marca de MyMobel España.

De lograr su objetivo, la firma, cuya mayor presencia está en Andalucía, abrirá un total de 22 nuevos puntos de venta en nuestro país desde ahora y hasta 2022. Tiendas que como las 28 que funcionan actualmente operarán bajo el paraguas de la franquicia.

Para entrar a esa red, los futuros franquiciados tendrán que hacer una inversión inicial para amueblar la que vaya a ser su futura tienda de unos 90 euros por metro cuadrado más los gastos que devengan de la adaptación de dicha tienda a la marca. Además, tendrán que hacer frente a un royalty mensual de 233 euros y de otro para publicidad de otros 155 euros mensuales.

Aunque la firma no descarta abrir establecimientos de otros tamaños -con un mínimo de 750 metros cuadrados-, Vázquez sostiene que lo más habitual es que MyMobel se implante en parques comerciales y en tiendas que tienen entre 2.000 y 3.000 metros cuadrados.

Respecto al perfil del franquiciado, García afirma que sus candidatos suelen venir del sector del mueble y la decoración, y matiza que ?el inversor puro y duro no es precisamente lo que más nos interesa?. ?Nuestro modelo atrae a franquiciados de otras franquicias del sector mueble que no supieron reaccionar al cambio de época y ven en la nuestra un modelo que se adapta al nuevo consumidor?.

Cuestionados por cuál es ese nuevo consumidor, Vázquez y García coinciden al señalar que dicho consumidor ?más exigente, digitalizado e informado vive la experiencia de marca y busca adquirir un producto al precio de mercado. No somos ni una marca premium ni una marca de low prices -precios bajos- que ofrezca promociones difíciles de creer?, apuntan.

?No podemos olvidarnos de que construimos hogares y de que hemos de mantener un espíritu de decoración?, matizan. A día de hoy el 80 por ciento de las ventas de MyMobel provienen de sus muebles, y el 20 por ciento restante de sus artículos de decoración.

Con un incremento en sus ventas del 4 por ciento -por encima de la media del mercado- y con un posicionamiento en Internet a nivel nacional, la compañía no contempla por el momento salir fuera de España.

?Salir al extranjero no está contemplado en nuestro plan estratégico a cinco años, pero la experiencia internacional no es descartable si consolidamos nuestro modelo de negocio aquí?, confirma Vázquez, para quien ?MyMobel no está en la misma guerra que Ikea? -el gigante sueco de muebles y decoración-. ?Nuestros competidores son otros, los tradicionales, los que vienen del modelo heredado de nuestros padres?, puntualiza.

