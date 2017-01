"Abriremos locales en ciudades universitarias y córners de comida callejera en centros comerciales"

Entrevista a Pedro Jiménez, director de Operaciones de Tuk Tuk

Pedro Jiménez, director de Operaciones de Tuk Tuk.

Dos años después de abrir su primer local en la calle Cardenal Cisneros de Madrid, la marca Tuk Tuk, especializada en comida asiática con tinte callejero, ha decidido continuar su expansión nacional de la mano de la franquicia. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Franquicias

Un modelo de negocio con el que, además de seguir creciendo en Madrid, pretende llegar a ciudades jóvenes y universitarias como Barcelona y Salamanca, y a centros comerciales de todo el país mediante la implantación de carritos en córners que también se franquiciarán.

Según ha explicado a elEconomista Franquicias Pedro Jiménez, director de Operaciones de la enseña, los planes de Tuk Tuk para 2017 pasan por alcanzar una decena de nuevas unidades y hacer una primera incursión en los supermercados, donde pretende vender sus salsas Tuk Tuk y donde no descarta contar con espacios similares a los que ahora tienen algunas enseñas de sushi. Además de la comida asiática, la enseña creada por Rick Newby -actor inglés de Hollywood y Bollywood- y Olivier Blomme -de origen belga- pondrá en las calles de la Capital un auténtico Tuk Tuk -vehículo a motor típico del sudeste asiático- con el que se hará publicidad mientras transporte a sus comensales.

¿Qué es Tuk Tuk?

Tuk Tuk es un concepto de restauración que nace de la imaginación de uno de Rick Newby, uno de sus dos socios fundadores, que tras vivir más de 12 años en el sudeste asiático, en Filipinas, Singapur, China e Indonesia, decidió importar a España el concepto del street food -comida callejera- en el que allí se había sumergido.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Tuk Tuk hasta ahora?

Tuk Tuk empezó a operar en España a finales de 2014 en la calle Cardenal Cisneros de Madrid. De ahí sus socios llevaron la marca a la calle Barquillo, en el barrio de Chueca de la Capital; después la replicaron en el mercado de Vallehermoso; luego en la zona de Azca, en la calle General Perón y el pasado junio en la calle Alcalá en la zona de Goya, siempre en Madrid. Hasta ahora todos los establecimientos se han puesto en marcha siendo propiedad del grupo. Ahora hemos elaborado el modelo de franquicia en el que vamos a trabajar a partir de 2017.

¿Cómo es el modelo de la franquicia Tuk Tuk? ¿Qué requisitos tiene?

Calculamos que para un local de aproximadamente 140 metros cuadrados para almacén, sala, barra y cocina la inversión sería de 90.000 euros a los que habría que sumar otros 30.000 de canon de entrada; es decir, con 120.000 euros tendrías un Tuk Tuk armado para abrir. Puede tener o no terraza y puede estar tanto a pie de calle como en centro comercial.

¿Qué tipo de 'royalties' exige la marca?

Tenemos uno del 5% sobre ventas y uno de un 2,5% para marketing y publicidad. Nuestros contratos tienen una duración de diez años, con carácter renovable.

¿Dónde quiere crecer Tuk Tuk, en locales a pie de calle o en centros comerciales?

Nuestros locales a día de hoy son a pie de calle, pero estamos en negociaciones para abrir en centros comerciales. Aparte de la expansión en franquicias, la marca seguirá abriendo locales propios tanto en Madrid como en otras ciudades.

¿Qué zonas de España ha incluido Tuk Tuk en su plan de expansión?

Ahora todo el tiro está centrado en Barcelona. De momento no tenemos nada allí, pero ya estamos en negociaciones. Cuando hablamos de nuestra expansión hablamos tanto de la Península como de las islas Canarias y Baleares. En la Península queremos por ejemplo implantarnos en ciudades jóvenes y universitarias, con mucha vida y movimiento tanto de españoles como extranjeros. Y en ese modelo, Salamanca por ejemplo encaja bien.

¿Cuál es el plan de expansión de cara al año que viene?

No queremos correr. Queremos que cada apertura sea un éxito para el franquiciado y para nosotros. Tenemos unos números planteados, pero los iremos viendo. Por el momento podemos decir que nuestra franquicia abrirá durante el primer trimestre de este año, seguramente en marzo, aunque estamos viendo posibles candidatos y aún no tenemos ninguno firmado.

¿Cuál es el objetivo que se ha marcado Tuk Tuk de aquí a tres años?

De aquí a tres o cinco años nos vemos con bastantes restaurantes propios y franquiciados. Por ejemplo, para 2017 planteamos tener seis franquiciados y dos nuevos locales propios. Es decir, unas nueve unidades durante el año.

¿La idea es, por tanto, tener mitad propios mitad franquiciados?

Exacto. Nuestros franquiciados pueden tener muy claro que no habrá canibalismo entre nuestros locales, ni entre los propios, ni entre los franquiciados. Todos tienen y tendrán una zona de exclusividad.

¿Se plantea Tuk Tuk abrir córners?

Ése es el concepto de negocio que tenemos pensado desarrollar a partir de ahora, sobre todo en centros comerciales, donde quizá no encontremos locales de 140 metros cuadrados, pero sí otros mucho más pequeños. Obviamente en esos locales haremos una carta mucho más ajustada y los llamaremos Tuk Tuk Exprés.

¿Esos Tuk Tuk Exprés serán también franquicias?

Serán propios y franquiciados, aunque no hemos calculado las condiciones.

¿Qué perfil de franquiciado busca Tuk Tuk?

No tenemos un perfil concreto, pero sí buscamos gestores que estén encima del negocio; no queremos inversores que pongan el dinero y no se preocupen del local. Buscamos personas que controlen el negocio.

¿Cuál es el ticket medio de Tuk Tuk?

Está entre 16 y 19 euros. No somos comparables con los restaurantes o los bufetes asiáticos que hay en la actualidad; tampoco es nuestro nicho de negocio los restaurantes indios o los restaurantes japoneses de alta gama; nuestro concepto va a lo que es la cocina callejera, al llego, me siento, como rápido y bien y no es muy caro. Además hay diferentes formas de tomar nuestros platos, tanto en una mesa como en la barra y hacemos también take away y delivery.

¿Cómo lleva a cabo la marca el 'delivery'?

No tenemos exclusividad, así que trabajamos con Globo y Deliveroo, especializadas en el envío de comida a domicilio. Además no nos cerramos a trabajar con alguna más.

De sus ventas actuales, ¿cuántas hacen con delivery?

Aproximadamente un 18%. Todos nuestros restaurantes están en Madrid y dentro de la M-30, donde hay demanda de comida a domicilio.

¿Cuántos empleos se pueden generar por cada apertura?

Para un local de 140 metros cuadrados que pueda dar servicio a unos 50 comensales, la plantilla media es de nueve personas.

¿Quiénes son los cocineros de Tuk Tuk?

Tenemos cocineros españoles, filipinos y alguno venezolano. No es requisito imprescindible que sean asiáticos. Nuestros jefes de cocina son conocedores de cómo se montan nuestros platos, en los que nuestras salsas, que ya vendemos en nuestros locales, tienen mucha importancia.

¿Baraja Tuk Tuk vender sus salsas en los supermercados?

Sí. Las queremos empezar a vender en los súper bajo la marca Tuk Tuk y estamos viendo la posibilidad de que eso sea la antesala de un córner Tuk Tuk en alguna cadena de distribución.

¿Qué significa la palabra franquicia para una marca como Tuk Tuk?

La franquicia significa que con menos inversión podemos crecer más rápido y por tanto llegar antes a más clientes. Es el modelo de distribución comercial más extendido en España y dentro de la restauración no ha ido nada mal, pese a la crisis de los últimos años.

¿Cómo se puede dar Tuk Tuk a conocer?

En España empieza a existir el boom de comida callejera, pero el concepto como tal no es muy conocido. Queremos darnos a conocer con un food truck -camión de comida- que llevamos a eventos y a comidas de empresas; con nuestra presencia en MadrEAT y con un auténtico Tuk Tuk que vamos a hacer circular por Madrid para llevar comensales de un local a otro.

¿Se puede reservar una mesa en Tuk Tuk en portales de reserva?

Aún no, aunque tendremos una centralita de reservas en nuestras oficinas.

¿Es Tuk Tuk un gancho para los asiáticos y la franquicia en España?

Sí. Tenemos solicitudes de posibles franquiciados asiáticos, pero tenemos muchos más de América Latina, especialmente de Venezuela.

¿Está contemplada la salida de la marca fuera de España?

Hemos tenido alguna solicitud de Portugal y de Francia, pero las hemos rechazado. No está descartada la expansión internacional a partir de 2018.

