La importancia de la adaptación del departamento de RRHH al entorno digital

El departamento de Recursos Humanos juega un papel clave en las empresas desde hace muchas décadas. Pero no es ajeno a la rápida transformación de entorno laboral, provocado por la implantación de las nuevas tecnologías, la digitalización y su impacto, que obliga a sus responsables a adaptarse y a modernizar los procesos y las dinámicas.

En este sentido, los profesionales de RRHH deben adoptar nuevas habilidades y conocimientos que les permitan liderar la transformación en sus empresas. Pero, ¿cuál es el rol de los recursos humanos en la actualidad? ¿Cómo se relacionan con otros departamentos? ¿Qué errores se cometen?

Para conocer mejor la labor de este departamento, Emilio Márquez organizó un nuevo debate sobre profesionales dentro de La Latina Valley. Dicho encuentro contó con el patrocinio de Neurok y con la colaboración de la Feria del Empleo FEED, y participaron representantes de las empresas Blue Indico, Estagiranet, Feria del Empleo FEED, Future Space, Grupo Restalia, Happy Force, Infoempleo, iphonedroid, La Clave Recursos Humanos, La Latina Valley, McDonalds, NETCheck, Neurok, Simms & Associates, Sopra HR Software, Talentoo, Ticketea y Universidad Europea.

Una de las principales conclusiones del debate es que RRHH ya forma parte de una visión más global de la empresa, participando en la toma de decisiones y en la generación de negocio. "Ya se asume como un departamento que puede afectar directamente al rendimiento de la empresa con sus planes y estrategias, no como una división meramente organizativa", apunta uno de los participantes.

En cuanto a su relación con el resto de departamentos de la empresa, recuerdan que es importante que vaya de la mano de marketing, para transmitir un mensaje unificado y coherente sobre la empresa, colaborando sobre todo en la comunicación. "Es clave para crear las sinergias necesarias para atraer y fidelizar empleados", apuntan.

También recuerdan que es importante la función formadora del departamento, instando al resto de áreas de la empresa a fomentar una cultura que valore más la calidad de las decisiones que la velocidad. Además, deben fomentar la comunicación entre departamentos. "Hay flujos de comunicación que son muy complejos en las grandes empresas", recuerdan, poniendo como ejemplo que en ocasiones es necesario rellenar formularios para tomar decisiones sencillas.

Asimismo, la relación más difícil de RRHH suele ser con el departamento financiero. "El jefe financiero suele temer al departamento de RRHH por los posibles costes inesperados", apuntan en las conclusiones.

Otro de los retos de RRHH es adaptarse a la aparición de las nuevas tecnologías, no solo a nivel de gestión, sino en los procesos de selección. "Usar la tecnología en este campo, por ejemplo, mediante aplicaciones móviles, es un paso disruptivo muy favorable", aseguran.

En cuanto al valor de las redes sociales, aseguran que son útiles para comunicar, pero que no deben ser tenidas en cuenta como único elemento para elegir a un candidato.

"Las redes sociales profesionales son las más indicadas a la hora de analizar perfiles de cara a realizar contrataciones, especialmente Linkedin", aseguran. "Otras redes sociales como Twitter y Facebook no deben usarse de manera drástica para tomar decisiones profesionales. Salvo que, lógicamente, incluyan menciones negativas sobre la empresa que puedan afectar al trabajo del candidato", advierten.

El frente donde se ha encontrado mayor innovación en términos de recursos humanos son los portales de empleos (clasificados). "Se han cambiado los anuncios de empleo en medios más tradicionales por información ofrecida desde Infojobs, Infoempleo, etc. Es un camino común a los sucedido con el cv en papel y el salto a formatos digitales como perfiles o PDF".

Una situación que ha afectado especialmente a las empresas de trabajo temporal, que no han sido capaces de competir y si han "rendido" a Infojobs y el resto de competidores.

"El área de RRHH es un área muy conservadora dentro de las organizaciones"

Aún así, los participantes en el debate echaron en falta más valentía a la hora de innovar y arriesgar en RRHH. "El área de RRHH es un área muy conservadora dentro de las organizaciones, con carácter general, tiene miedo a cualquier innovación que conlleve posibles fricciones con la administración", concluyen.

Pero no todo son alegrías en el departamento de RRHH. Sus responsables también reconocen errores, sobre todo en los procesos de selección. ¿Cuáles son los más habituales? Uno se produce con el clima de la entrevista, ya que en ocasiones no se logra relajar el ambiente para crear un encuentro distendito, aunque profesinoal.

"Hay que crear un entorno favorable, para que el candidato se sienta cómodo antes de comenzar a probar su valía", aseguraron en el debate. "La tensión desmedida en los procesos de selección de personal es muy negativa".

También es importante que el responsable de los procesos de selección sepa vender la cultura de la empresa: "debe ser un gran comercial". "Las marcas deben saber enamorar en términos de recursos humanos. Para ello debe fomentarse la cultura de la empresa", apuntan en el mismo sentido.

"Realizar una prueba técnica o de valoración puede servir como filtro para descartar profesionales no válidos, aunque no se debe abusar de los test"

Por último, recomiendan dotar de objetividad los procesos de selección, con pruebas que permitan valorar al candidato de manera directa. "A un candidato no se le puede descartar porque da malas sensaciones", advierten. "Realizar una prueba técnica o de valoración puede servir como filtro para descartar profesionales no válidos, aunque no se debe abusar de los test: no podemos pasarnos de frenada con la dificultad o exigencia de los mismos", concluyen.