El personal shopper online Lookiero capta cuatro millones en una ronda de financiación

Javier Calvo Madrid

Lookiero, servicio líder en España y Francia de personal shopper online de ropa y complementos para mujer, ha cerrado una ronda de financiación de cuatro millones de euros, liderada por All Iron Ventures. Tras dos años de actividad, la startup quiere aumentar su penetración en el mercado europeo.

En Lookiero, cada clienta completa un perfil online con sus tallas, gustos y preferencias, para recibir (ocasionalmente o de manera periódica) una caja con cinco prendas de ropa seleccionadas especialmente para ella por su personal shopper. La cliente decide qué prendas se queda y cuáles devuelve, posibilitando a través de su feedback que su personal shopper aprenda sobre sus gustos de cada a futuros envíos.

"Esta ronda nos dota de los recursos necesarios para llevar a cabo nuestra expansión internacional", explica Oier Urrutia, CEO y fundador de Lookiero.

Lookiero ya cuenta con más de 250.000 clientas registradas en España y Francia. En 2017, multiplicaba por ocho la facturación alcanzada en el ejercicio anterior y, en 2018, sigue avanzando con paso firme y espera seguir multiplicando la facturación con crecimiento de tres dígitos.

La ronda de financiación ha sido liderada por All Iron Ventures, vehículo de inversión en startups promovido por Ander Michelena y Jon Uriarte, fundadores de Ticketbis (vendida a eBay en 2016). "Hemos apostado por Lookiero, por su magnífico equipo y, en general, por este innovador proyecto desde sus inicios. No solo vemos un gran potencial en el modelo en sí, sino en lo que Lookiero ha alcanzado y en cómo lo ha hecho hasta ahora, que son motivos adicionales para redoblar nuestro compromiso y apuesta", explica Ander Michelena. En este sentido, Oier Urrutia señaló que "All Iron Ventures aporta una experiencia de internacionalización muy valiosa que ayudará a Lookiero a afrontar este reto con garantías".

Además, en esta ronda también repiten otros business angels que han venido apoyando a la empresa desde su fundación.

Lookiero inicia este mes operaciones en su tercer país europeo, en Reino Unido. La fuerte penetración de comercio electrónico del país británico -el 66% de de los británicos ha comprado moda online en el último año, según Mintel- es uno de los motivos que explican dicha apuesta. Además, la empresa trabaja ya en la búsqueda de nuevos mercados.

La nueva financiación también servirá a la compañía para seguir consolidando su posición en Francia y en España, además de continuar con la mejora de su página web, facilitando la navegación, el registro, la compra y la asistencia online. Recientemente, Lookiero también ha llevado a cabo un rebranding con el que ha renovado y europeizado por completo su identidad de marca.