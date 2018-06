El decálogo de medidas que los autónomos exigen aprobar de manera urgente

Al #1. La pensión no es gratis, se da porque has cotizado, no te regalan nada.



Muchos autónomos tenemos un negocio, queremos seguir aportando al mismo una vez jubilados. Pero nos vemos obligados a perder jubilación para seguir ayudando en el negocio o bien seguir trabajando gratis.



¿Qué hay de malo en que me jubile y siga trabajando siempre que pueda?



Esto lo que fomenta es que se cierren muchos negocios una vez se jubile el dueño.