El uso de página web sigue siendo una tarea pendiente para la pyme

En España, el número de empresas asciende a 2.874.068 según los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre las empresas inscritas en la Seguridad Social en abril de 2018. De estas empresas, 750.000 no tienen página web según el último informe publicado por el ministerio de Economía.

Estas cifras se unen a que España es el tercer país de la OSCE con mayor tasa de fracaso empresarial; sólo un 29% de empresas sobrevive al quinto año. Entre las empresas que no tienen página web destacan por su peso en la economía española: el sector servicios y autónomos, teniendo en cuenta que España es el país del mundo con más bares por habitante - cuenta con más de 250.000. También ocupa podio España en número de trabajadores autónomos, 17 de cada 100 trabajadores, siendo el tercer país de la UE.

Iniciativas emprendedoras

Para ayudar a que la pyme a obtener mejores resultados empresariales y como consecuencia ayudar a reducir la tasa de paro y la de fracaso empresarial, surgió Kolau, una empresa del Silicon Valley y que ha lanzando una tecnología en España que permite a las empresas sin página web estar arriba de todo de los resultados de Google AdWords.

"Si nos fijamos en los bares, ellos representan el 25% del sector servicios en España y la mayoría no tiene página web. Ellos intentan diversificar su oferta más allá del menú diario y poder servir catering de bocadillos, tapas, etc. El problema es que al no tener página web, cuando alguien busca 'catering de bocadillos' el bar no aparece en Google, permanece invisible fracasando en su intento de incrementar su clientela y diversificar su oferta", declara Danny Sánchez-Mola, consejero delegado y fundador de Kolau. Este es el problema que soluciona la nueva tecnología de Kolau permitiendo que las empresas sin página web puedan aparecer en la zona de Google AdWords. "Queremos equilibrar el terreno de juego para dar visibilidad a la micropyme, al bar, al autónomo, a todos aquellos que no necesitan una página web pero que necesitan ser visibles para crecer", añade Sánchez-Mola.

Las pymes o los autónomos interesados deben responder un cuestionario de cinco preguntas y enlazar a su página de Facebook. El registro y el mantenimiento es gratuito. La empresa solo pagará por cada uno de los clips que hagan en su anuncio que aparecerá en Google y que sólo se mostrará en los casos de búsquedas muy filtradas y afines a lo que el usuario necesita. El motor de búsqueda de Kolau analiza tanto las palabras, como la localización y el horario de las búsquedas -las mejores y las que tienen un mayor retorno- de los establecimientos para mostrar en cada caso las búsquedas más afines.

"Para conseguir estos resultados una pyme debería hacer un máster en marketing digital o contratar a un experto. Con Kolau, no es necesario porque la tecnología lo hace solo, las 24 horas del día analiza y optimiza los resultados, mientras que la pyme no tiene porque preocuparse de nada más que de atender a sus clientes", explica el fundador de Kolau.

Desde la Cámara de Comercio de España se puso en marcha el programa TICCámaras para poner a disposición de las empresas, a través de las Cámaras de Comercio, una serie de instrumentos y ayudas de apoyo a sus procesos de digitalización e incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). A nivel autónomico, en Murcia han aprobado ayudas para facilitar la incorporación al comercio electrónico con una ayuda máxima de 10.000 euros para contratar el servicio de venta online a través de uno de los proveedores acreditados por la dirección general de Informática.

