Optimus Garden, el huerto vertical inteligente que permite cultivar plantas y vegetales sin tierra

Jardín vertical de Optimus Garden.

Los huertos urbanos evolucionan y la jardinería urbana está en pleno alza. Se calcula que para 2050, el 66% de los 9.000 millones de habitantes del planeta vivirá en núcleos urbanos, cuyo aumento, sumado al cambio climático, la falta de tierra y agua dulce, hace que "alimentar" con verduras frescas a los ciudadanos de las urbes sea cada vez más complicado.

Con dichas perspectivas, el espacio y los recursos limitados, además del difícil acceso a alimentos frescos, impulsan a la sociedad a replantear un estilo de vida más sostenible. Optimus Garden ha creado un sistema conectado, funcional y ecológico, cuyo diseño se cuelga en la pared y se adapta al espacio (hogar, oficina, escuela, tiendas, restaurantes) y permite mantener un jardín vertical único, destinado a uso comercial en grandes y pequeños establecimientos, así como de forma particular, para consumo de las familias. "La hidroponía simplifica todo, las raíces de la planta reciben de manera continua el agua y los nutrientes que necesita, sin ningún tipo de limitación. La tecnología hidropónica, junto con el sol del Sur de España, ha convertido al país en la principal huerta de Europa", explica Damien Krack, Managing Director de Optimus Garden.

"Durante los últimos 3 años, los proyectos de cultivo urbano mediante hidroponía se han visto incrementados de forma exponencial, porque supone una mayor producción por m2, ahorro de agua, la ausencia de tierra hace que sea mucho más fácil cultivar en las azoteas de los edificios o incluso en modo vertical en las propias fachadas", añade.

Crecimiento durante 17 días

Con una autonomía de dos a tres semanas, este huerto vertical dispone de un depósito de agua integrado, es decir, las raíces están alimentadas únicamente con agua y sales minerales disueltas, que incentivan el crecimiento natural de las plantas en, aproximadamente, 17 días. Así, señala Damien, se puede configurar el huerto en función de la superficie de la que se disponga y simplemente realizar el pedido online: "Nuestra ambición es trasladar el cultivo hidropónico, utilizado desde años en España, al particular". Cómodo, efectivo, natural, limpio, adaptable, personalizable y accesible, la variedad de carcasas del jardín hidropónico vertical inteligente aúna los factores estético, nutricional, medioambiental y tecnológico.

"La idea es que Optimus Garden sea tu 'jardinero personal' recordándote a través de la App, disponible y en pleno funcionamiento en septiembre de 2018, cuándo hay que repostar agua en el depósito, ofreciendo indicaciones claras de la dosificación de los nutrientes a añadir, por ejemplo" explica Krack. Además, al tratarse de un jardín inteligente dotado de un sensor de luz, indica (como si de un jardinero se tratase) si las condiciones tanto dentro como fuera de casa, son las ideales para las plantas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apoya activamente las iniciativas de agricultura urbana en las grandes ciudades del mundo y desarrollar huertas personalizadas creando comunidades involucradas es otro de los objetivos fundamentales de Optimus Garden, una innovación sostenible que ha creado el Do it yourself de la jardinería urbana, cuya modularidad contribuirá a la "revolución verde" en las grandes ciudades.

