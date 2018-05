La Seguridad Social devuelve a los autónomos jubilados entre 1,7 y 2 euros por cada euro cotizado

Lo que hay que hacer de una vez es obligar a los encuadrados en el Régimen de Trabajadores Autónomos (no olviden que muchos de ellos son empresarios y profesionales) a cotizar por lo que realmente ingresan y no por lo que quieren, que en un 84% es por el mínimo. Y de paso que paguen también a Hacienda por lo que realmente ingresan. Como cualquier asalariado, vamos. Que no pido nada raro.