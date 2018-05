El miedo al fracaso, uno de los errores más comunes al iniciar un negocio

El 40,7% tira la toalla antes de intentar fundar una empresa

Emprender cada vez está mas de moda. Así lo indica la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA), ya que ha aumentado un punto con respecto al año anterior. Sin embargo, no todas las ideas llegan a materializarse. Por ello, la compañía de espacios de trabajo, Spaces, ha llevado a cabo un informe sobre los errores más comunes que suele cometer una persona cuando se lanza a la aventura de emprender.

Falta de autocrítica

Cuatro de cada cinco españoles ha pensado alguna vez en fundar su propia empresa, no obstante, el 40,7% de ellos ha tirado la toalla antes de, ni siquiera, intentar dar el paso de emprender porque le parece demasiado complicado, según el estudio realizado. Precisamente, este es uno de los fallos más extendidos. No atreverse a dar el paso por miedo al fracaso. Sin embargo que una idea no tenga éxito, no es más que una experiencia y un aprendizaje, por lo que arriesgarse es importante, según Spaces.

Otro de los fallos que se detecta es la falta de autocrítica, por lo que es recomendable llevar a cabo un análisis DAFO del negocio. En él se podrá estudiar en profundidad las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se le presentan. Alberto Lanchas, autor del libro 'La formula del emprendedor', cree que con este ejercicio "podrás hacer más terrenal tu idea y tener más claro la viabilidad de la misma. Asimismo, te servirá para realizar tu plan de negocio".

Otro desacierto en el mundo emprendedor suele ser no investigar cómo es el sector en el que quiere entrar, o no estudiar a qué publico tendrá que dirigirse. Roberto González, autor del libro: 'Pymes para Dummies', y apasionado de los eventos para emprendedores explica que "lo que te pasa a ti y a tu empresa seguro que le ha pasado a otra empresa anteriormente, por lo que los libros son fuente de inspiración y aprendizaje". Además, Spaces recomienda aprender de otros emprendedores que hayan sido exitosos para no repetir los mismos errores.

Equipo inadecuado

Tener un equipo inadecuado, es otro de los factores que te hará fallar en tu idea de emprendimiento. González afirma que por naturaleza somos o muy creativos, o muy buenos gestores, por lo que encontrar un emprendedor que combine ambas facetas es muy difícil. Un error muy común es intentar acaparar todas las responsabilidades del negocio, por lo que es importante saber delegar y crear un equipo de confianza.

Como no puede faltar, los gastos es otro elemento que puede dificultar en el camino hacia el éxito. Cuando un emprendedor comienza su andadura invierte una cantidad de dinero. Por ello, Lanchas aconseja evitar al máximo los costes fijos para minimizar el riesgo. Por último, la inflexibilidad es otra barrera habitual. Muchas veces la primera idea de modelo de negocio no es la más acertada, por ello el emprendedor debe ser capaz de adaptar su idea a las oportunidades que se le pueden presentar, ser flexible y tener capacidad de adaptación, según manifiestan desde Spaces. González reafirma esta opinión sosteniendo que "hay que validar la idea, realizar experimentos, medir y ver si el proyecto es viable técnica, financieramente y económicamente". En definitiva, y como destaca Lanchas, "para lograr el éxito es imprescindible el conocimiento del producto o servicio que se va a comercializar, la intuición, saber materializar la idea y sobre todo el esfuerzo, que no es otra cosa que el trabajo constante y eficiente. Todo esto sin perder de vista el riesgo económico y vigilando mucho el gasto".

