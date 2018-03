La gestión de las marcas corporativas gana peso en las pymes españolas

El 80% de empresas creen que su imagen y reputación mejoran el negocio

Imagen de Istock

En España, las marcas corporativas tienen cada vez un valor más estratégico para las empresas según las conclusiones del tercer barómetro La salud del branding en España, elaborado por la Asociación Española de Empresas de Branding (Aebrand) que analiza cómo cuidan las empresas su marca, así como los retos y tendencias para 2018.

El estudio, presentado ayer por Conrad Llorens, presidente de Aebrand, y Jaime de Haro, director general de Ediciones y Estudios, refleja que ocho de cada diez encuestados consideran que la marca contribuye a mejorar los resultados de la empresa. Asimismo, nueve de cada diez creen que el objetivo principal de la marca corporativa es contribuir a la imagen y reputación de la empresa.

"Si no hay una estrategia de marca clara, todas las demás acciones carecen de sentido" según señala Llorens. Los encuestados destacan que la marca es fundamental para definir un enfoque estratégico para la compañía, aunque más de la mitad lo entiende como la gestión del logotipo y elementos gráficos.

Retos para el 'branding'

Aunque la percepción de la importancia que las empresas otorgan a la gestión de la marca como palanca para la consecución de los objetivos de negocio ha aumentado, dicha intención no se materializa suficientemente en hechos. Según el estudio, menos de la mitad de las empresas cuentan con un equipo específico dedicado a la gestión de la marca corporativa. Además, no todas las empresas entienden cómo gestionar su marca y la mayoría de ellas no tienen un departamento o trabajador que se dedique solamente a este asunto. De hecho, sólo dos de cada diez empresas españolas tienen un departamento de marca y sólo el 46,9% de las empresas tiene un equipo específico para gestionar la marca. Aunque, en empresas grandes la cifra aumenta hasta el 67%.

El presidente de Aebrand afirma que hay mucha distancia entre lo que se dice, la importancia que le dan las empresas a la marca, y lo que se hace, las prácticas concretas. Aunque cuatro de cada diez empresas consideran que su inversión en gestión de marca es insuficiente, sólo una de cada cuatro cree que la incrementará en 2018.

Además, sólo tres de cada diez empresas encuestadas contratan servicios a consultoras especializadas en marca, y las que lo hacen se muestran más satisfechas que las que confían en otro tipo de proveedores. De hecho, el 72% se muestra fiel y no ha cambiado de consultora en el último año.

PUBLICIDAD