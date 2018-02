El español se consolida como el segundo idioma materno más usado del mundo

Hombre obviamente porque en españa todos saben español y lo que se pide es un segundo idioma, a ser posible de los que mas se usan en el mundo para asi poder comunicarse con quienes no hablen español.



Lo que no se valora una mierda es el vasco o el catalan que sino fuera por la imposicion de las autonomias no lo hablaba a estas alturas ni el tato ya que son idiomas sins alida alguna, secundarios en su propia tierra y sin repercusion algfuna fuera de ella.