España está entre los países mejor valorados en el recobro de deuda

De entre los favorables, es el único que empeora con respecto a 2014

España está entre los mejores países si se pretende recobrar una deuda; concretamente en la duodécima posición sobre un total de 50 países. Así lo declara Solunion a través del último informe sobre recobro elaborado por su accionista Euler Hermes. Este dossier mide el nivel de complejidad de los procedimientos de recobro internacional.

Para ello, se utilizan una escala de 0 a 100 y mientras menor sea la puntuación, más fácil los recobros. Euler Hermes califica con notable a los países que se sitúan con menos de 40 puntos, entre 40 y 50 con dificultad alta, de 50 a 60 como muy alta y más de 60 es severo.

Sin embargo, dentro de los 15 países que tienen un recobro notable, España es el único país que ha empeorado este año con respecto a 2014 -pasando de 36 a 37 puntos-. Y sólo otro país entre los notables, Bélgica, se mantiene estable. De los demás países de este grupo, todos han mejorado su puntuación.

Suecia y Alemania encabezan la lista reduciendo un punto -de 31 a 30- y situándose en los dos primeros puestos. Siendo los únicos países que registran los índices más bajos tanto en las prácticas de pago, como en procedimientos judiciales y de insolvencia.

Arabia Saudí a la cola

Respecto a Europa Occidental, presenta el mayor porcentaje de países que aprueban con notable -14 de 16-, con la excepción de Grecia e Italia, ya que ambos están en el nivel más alto de complejidad.

Por el contrario, de entre los nueve países que se encuentran en el último grupo, Oriente Medio juega un papel destacado, con Arabia Saudí a la cola- empeorando de 89 a 94 y siendo el recobro tres veces más difícil allí que en Suecia- y Emiratos Árabes Unidos. A estos países le siguen Malasia, China y Rusia. No obstante, estos dos últimos, a pesar de evolucionar favorablemente, no logran mantenerse distanciados del grupo crítico. Esto demuestra que las economías más grandes, los mercados más dinámicos y los países menos vulnerables no implican necesariamente que exista un clima empresarial propicio.

Asimismo, 17 países tienen un recobro muy alto, de los cuales seis han mejorado y otros seis han empeorado. Por otro lado, nueve países se mantienen en el grupo alto, pero con la diferencia de que sólo un país, Singapur, ha mejorado su valoración. De esta forma, la media mundial a la hora de recobrar las deudas se sitúa en 51 puntos, lo que demuestra un alto nivel de complejidad para cobrar. Y es que, existen núcleos de dificultad para recobrar en todos los países, incluso en Suecia.

El estudio se basa en diferentes factores que inciden y dependen a la hora de recobrar una deuda internacional, como el análisis de las prácticas locales de pago, los procedimientos judiciales y los de insolvencias locales. En el informe se revela cómo a nivel global el factor más crítico es el procedimiento de insolvencia local -pesando el 51%-. Este factor hace referencia a las dificultades al tratar con los deudores que han entrado en un procedimiento de quiebra.

