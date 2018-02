El reto de las pymes: optimizar la gestión del negocio

Hoy en día, hablar de pymes -empresas con un número inferior de 250 trabajadores en sus plantillas- es hablar del 99,7 por ciento del tejido empresarial español, y casi el 95 por ciento del parque empresarial está formado por microempresas con menos de diez trabajadores. En este sentido, cerca del 73 por ciento del empleo en nuestro país es generado por las pymes, que favorecen, a su vez, el incremento de mujeres en el mundo laboral y el autoempleo. Además, en diciembre de 2017 el total de las pequeñas y medianas empresas en España sumaban el 1.298,306 del número de inscritos en la Seguridad Social y, por su parte, los autónomos alcanzaban el 1.542,725.

Con todo esto, los datos que las pequeñas y medianas empresas encabezan en España son tan significativos como esperanzadores, aunque no siempre cantidad se traduce en calidad, y no todas poseen un sistema de gestión empresarial y una digitalización adaptada al ecosistema que les rodea. Así, en un país protagonizado por autónomos, micropymes y pymes es fundamental romper con los muros y herramientas obsoletas para dar un paso más hacia una forma de trabajo inteligente.

En este punto, y siendo conscientes de que a las pymes les queda mucho por hacer en esta era de adaptación digital, es necesario para todo aquel que forme parte de este colectivo empresarial, y quiera optimizar su gestión, saber cuál es el estado de las tecnologías de gestión de su empresa frente a la media de pymes españolas.

Con este fin, el Economista y Teamleader, una empresa tecnológica dedicada a facilitar la gestión del día a día en el trabajo con una herramienta all in one en la nube que aúna CRM, facturación y elaboración de proyectos, han elaborado una encuesta para poder analizar la situación tecnológica de las pymes españolas que oscilen entre 1 a 49 trabajadores. Cualquier empresa incluida en este segmento, puede participar en la encuesta a través de este enlace: Estado de las tecnologías de gestión en la pyme en España, lo que le permitirá conocer el nivel de adaptación digital de la pequeña y mediana empresa en España.

Trabajo inteligente

Hoy, en plena transformación digital, ¿cómo se adaptan las pequeñas y medianas empresas al entorno digital? Las pymes y micropymes, sobre todo, necesitan llevar a cabo un proceso de adaptación digital sencillo, práctico y rentable, integrando en su día a día soluciones tecnológicas que les permitan centrarse en su core business -objetivo principal- y a hacer crecer su negocio en todas sus dimensiones. En este sentido, el panorama laboral ha dado un giro de 360 grados ya que, hasta no hace mucho tiempo, era complicado que una pyme tuviera a su alcance soluciones digitales similares a las que usan las grandes empresas, tanto por su coste, como por su tiempo de implantación, mantenimiento, etc.

Actualmente, la nube permite que las pymes puedan pisarle los talones a las más grandes, y pueden aumentar su productividad y su capacidad de crecimiento sin necesidad de software, hardware y sin límite de velocidad. Sin embargo, pese al avance tecnológico y a la implantación que las nuevas tecnologías han tenido en la mente de casi todos, todavía hay quien no sabe de la existencia del CRM -sistema de gestión de relaciones con clientes- o incluso, hay quienes lo utilizan, pero no conocen bien sus beneficios y ventajas a la hora de potenciar su productividad. Exactamente, el CRM consiste en un software de gestión que permite tramitar la parte comercial, las operaciones y las finanzas.

Así pues, este sistema posibilita a la compañía centrarse en su negocio y no en facturas, trámites y hojas de cálculo que requiere de un tiempo que, con la ayuda de esta herramienta, puede ser destinado a realizar lo realmente pertinente para la empresa.

Adaptación digital

El miedo a la implantación de nuevas herramientas tecnológicas, el desconocimiento de soluciones digitales que aporten valor a la empresa, mejorar la comunicación entre equipos internos, la falta de control del tiempo o la correcta planificación y gestión de proyectos, son algunos de los desafíos que las pymes todavía tienen que superar para mantenerse en un mercado cambiante y convulso.

No obstante, y con la premisa de que la tecnología está para ayudar, la incorporación de un CRM permite que las pequeñas y medianas empresas potencien su proceso de digitalización, que trabajen de forma inteligente, impulsen la automatización de sus procesos y enriquezcan la gestión y relación con sus clientes.

Con todo esto, el porvenir de las pymes se vaticina favorable siempre y cuando vaya de la mano del ecosistema digital en el que se encuentra. Además, los estudios recientes y sus respuestas inminentes son, sin lugar a duda, la clave para que todas éstas puedan continuar creciendo a pasos agigantados y sin barreras.

