Ayondo: "El 'social trading' muestra que se puede colaborar, no solo competir"

Robert Lempka, Consejero delegado de Ayondo. Luis Moreno.

La inversión en bolsa es siempre arriesgada y requiere dedicarle mucho tiempo para sacarle partido, pero el social trading permite que las personas con menos tiempo y cultura inversora puedan buscar rentabilidad en los mercados copiando en tiempo real las operaciones de traders experimentados.

Ayondo, nacida en 2008 y de origen germano-británico, se reivindica como la principal fintech mundial especializada en social trading y este año ha abierto oficinas en Madrid y Barcelona. El cofundador, consejero delegado de la firma y exdirectivo de Goldman Sachs, Robert Lempka, nos ha explicado los entresijos de esta aplicación de la tecnología a los parqués.

¿Cualquiera puede invertir en social trading a través de Ayondo?

Debes tener 18 años y pasar un test de idoneidad, que mide tu experiencia con productos financieros y te limita la cantidad que puedes invertir y el grado de riesgo que puedes asumir. Además, ofrecemos la formación básica sobre social trading. Permite democratizar la inversión, porque puedes abrir una cuenta con un mínimo de 2.000 euros, una cifra demasiado baja para los bancos o fondos de inversión. Y puedes gestionar activamente tus inversiones. Cada usuario puede seguir a hasta cinco traders a la vez desde el móvil, tableta u ordenador, y si un trader cambia de estrategia, Ayondo lo reclasifica en el nivel de riesgo correspondiente y lo notifica a sus seguidores. Dejar de seguir a un trader es un click para el seguidor, que puede empezar con una cuenta de demostración, con dinero virtual, durante 21 días prorrogables, o directamente con dinero real.

¿Cuál es el volumen de inversión recomendado?

Lo ideal es invertir entre un 5 y un 10 por ciento de tus ahorros en social trading para diversificar y no poner en riesgo tu economía personal, porque no deja de ser inversión en bolsa, que es arriesgada, aunque el social trading es menos arriesgado que ir por tu cuenta. Demuestra que no siempre hay que competir, sino que se puede colaborar. También permitimos invertir en cinco o seis tipos de criptomonedas, lo que un particular no puede hacer directamente. Asimismo, cuando un trader pierde más de un 10 por ciento de la inversión, tenemos que avisar por ley, pero cada seguidor decide. Tiene toda la información a su alcance en tiempo real; no asesoramos, solo notificamos.

¿Por qué copiar a alguien y no invertir directamente?

El tiempo es el factor más importante en la inversión en bolsa, y mucha gente que empieza por su cuenta pierde dinero porque no tiene tiempo suficiente. No puede ser una afición, necesita ser tu dedicación principal. Lo es para nuestros traders. Si eres seguidor, primero te formamos; pasas un tiempo aprendiendo cómo funciona la plataforma y cómo elegir a los traders que más encajen con tus intereses, por ejemplo, alguien que invierta en activos españoles o especializado en criptomoneda.

¿Hay una guía de actuación para los usuarios?

Recomendamos no cambiar el portafolio de traders continuamente. A veces se pierde dinero y otras se gana, pero la tendencia general de la plataforma es que se gana dinero la gran mayoría de los meses. Todo está monitorizado, puedes verlo todo a través del móvil en cualquier momento, y puedes ponerte un límite de pérdidas a partir del cual se para automáticamente la inversión.

¿Qué gana Ayondo?

Generamos nuestros ingresos por la diferencia entre el precio de compra y de venta. No hay cuotas para los usuarios, y los traders que comparten sus operaciones reciben un porcentaje del dinero que hacemos con sus inversiones. Tenemos 2.000 traders y más de dos millones de usuarios, pero no todos tienen cuenta con dinero real. También tenemos partners que utilizan nuestra plataforma en otros países, básicamente bancos y brokers.

España es el único país en el que tienen oficina en dos ciudades...

Tenemos oficinas en Alemania, Reino Unido, España, Suiza, Canadá y Singapur, y aquí abrimos Madrid para el área comercial y Barcelona para el desarrollo, con la visión de que sean la base para el crecimiento de Ayondo en el sur de Europa y Latinoamérica. Buscamos a los mejor preparados en cada lugar, y luego se comunican por videoconferencia, está todo descentralizado.

¿Dónde más está el futuro del social trading?

Asia es un gran mercado con un gran apetito por lo que ofrecemos y en los próximos años el mayor crecimiento estará allí. Ayondo va a cotizar en la bolsa de Singapur, que es un hub fintech internacional.

Su licencia financiera europea es de Reino Unido ¿Están preocupados por el Brexit?

Operamos a nivel global, y si Reino Unido no llegase un acuerdo sobre la normativa financiera con la UE, Ayondo puede comprar un broker con licencia comunitaria.

