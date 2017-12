Riesgos y ventajas de viajar por ocio sin desconectar del trabajo diario

Cada vez es más frecuente contratar 'workspaces' durante las vacaciones

Imagen: Getty.

Cada vez son más las personas que utilizan oficinas o espacios en otras ciudades para poder seguir trabajando en vacaciones. Eduardo Salsamendi, presidente de Proworkspaces, afirma que es frecuente que la gente utilice los espacios de trabajo cuando viajan por ocio. "Ofrecemos espacio, tecnología y servicios para trabajar de una forma inmediata y flexible".

Su funcionalidad puede ser de muchas formas, "desde cuando alguien está viajando y necesita reunirse o trabajar, clientes que tienen una oficina virtual, o hasta clientes que lo utilizan de forma permanente". Aunque la mayoría de los centros se encuentran en grandes ciudades, sin embargo, cada vez hay más en zonas turísticas o de costa, aclara Salsamendi.

Por su parte, Philippe Jiménez, country manager de Spaces, asegura que "son muchos los profesionales o emprendedores que están desarrollando una idea de negocio y que no pueden dejarla de lado ni siquiera durante los períodos vacacionales, ya que siempre puede surgir algún imprevisto".

Mejor conciliar

Pero llevarse trabajo a los viajes de ocio tiene dos caras. Julia Vidal, directora y psicóloga de Área Humana Psicología, cree que "aunque a corto plazo, la persona se sienta liberada porque avanza en el trabajo y es una recompensa y una satisfacción; a medio y largo plazo es contraproducente, porque el descanso es fundamental tanto para la mente, como para el cuerpo. Cuando estamos metidos en el trabajo no atendemos a la familia y a las relaciones personales. Por lo tanto, hay que equilibrar todo esto. Creo que las soluciones tienen que ser otras, por ejemplo, una mejor organización ayudará a no tener que compartir trabajo y vacaciones".

En la misma línea, Ana Hervada, psicóloga de Hervada Psicólogos, considera "que todos necesitamos vacaciones y no por trabajar más, se rinde más. Hay que saber tener un equilibrio entre la vida personal y laboral". Por su parte, Alicia Jiménez Castellot, psicóloga de Asertia Psicología, opina que hay diferencias a la hora de desconectar entre una persona autónoma y una persona que trabaja por cuenta ajena. "Los trabajadores por cuenta ajena, tienen la ventaja de tener las vacaciones más reguladas".

Asímismo, Jiménez Castellot considera que "cuando no es tu empresa, tienes que saber que si has cumplido tu horario, se acaba tu responsabilidad. En cambio, cuando tienes una empresa propia hay que sacarla adelante. Por este motivo, los autónomos no conocen límite a la hora de determinar dónde termina el trabajo y dónde empieza el ocio. Por eso, es importante llevar un horario, ya que tienen que disfrutar de su tiempo libre".

La psicóloga de Asertia recomienda para desconectar en las vacaciones, "saber gestionar el tiempo, saber delegar, no asumir todas las responsabilidades y saber que es sano dejar espacios para tu vida personal".

