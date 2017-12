Los ingresos por impuestos que pagan las pymes se disparan este año un 10%

Artículo publicitario a más no poder. Pongamos varios ejemplos sencillos, la recaudación del Impuesto de Sociedades en el 2007 fue de 44.823 millones de euros, este año han recaudado 18.370 millones de euros hasta Octubre y se espera una recaudación de 24.400 millones... Diez años después de la crisis, y con crecimientos de PIB en torno al 3% anual en los últimos años, la recaudación del IS está por los suelos pero aquí lo venden como un dato magnífico.



En el caso del IVA sucede lo mismo, no se tiene en cuenta que el IVA hace diez años estaba en el 16% y ahora está en el 21%, además, en el caso de operaciones intrapymes y autónomos, el Recargo de Equivalencia también se ha incrementado al 5,2%.



Solo hay que ver el comportamiento de la disolución de empresas en el 2017 (se han disuelto un 2% que en el 2016) y creación de empresas (han caído un 15%) para ver que no es cierto lo que se está contando.



El incremento de la recaudación se debe al incremento de los impuestos, recargos y sanciones; antes en el retraso de pago de un impuesto tenías varios días hasta que entrabas en ejecutiva, ahora automáticamente te ponen un recargo del 20% y a la ejecutiva, lo que luego deriva en más sanciones, intereses de demora y demás.