330 43

Cotizar a tiempo parcial y por renta real, líneas de la reunión de PSOE y Upta

Se repasará la postura del partido ante los cambios en el trabajo autónomo

Hoy, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) se reúne con los socialistas Manuel Escudero, responsable de Política Económica y Empleo; y Toni Ferrer, secretario ejecutivo de Empleo y Relaciones Laborales. Un encuentro por el que el PSOE pretende "escuchar las propuestas" para posteriormente ir avanzando en esta materia, como ha explicado Escudero a este medio. Y es que según sus palabras, la ley podría "ser insuficiente".

La cita se posiciona así como una primera toma de contacto de la nueva Ejecutiva del PSOE sobre el trabajo por cuenta propia, en un momento en el que la ley de autónomos, aprobada en el Congreso de los Diputados el 29 de junio, se encuentra en el Senado, con la vista puesta para su aprobación de cara a septiembre.

No obstante, desde Upta critican que la ley se ha dejado muchas particularidades en el tintero. Entre ellas destacan la reglamentación de la cotización a tiempo parcial -en enero de 2017 entró en vigor la posibilidad de que los autónomos pudiesen cotizar a tiempo parcial. En cambio, no se ha puesto en marcha por falta de reglamentación-. Otra de las medidas que defienden es "la cotización por rentas reales", así como la posibilidad de "exonerar de la cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) si no se llega al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", medida también apuntada desde la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA). Esta última idea estaría supeditada, a su vez, a que se establezca una definición del concepto de habitualidad. Y es que, aunque una sentencia del Tribunal Supremo estableció en 2007 que si no se alcanza el salario mínimo no es obligatorio darse de alta como autónomo, lo cierto es que en la actualidad se aplica el concepto de habitualidad. Así, aunque no se llegue al SMI, si es una actividad habitual, se exige darse de alta en el Reta. Es por eso que desde Upta piden que este concepto se aplique al montante del dinero obtenido y no al tiempo.

Estos puntos coinciden con algunas de las reclamaciones que ya hizo el PSOE durante el periodo de enmiendas de la ley. Así, la formación presentó, entre otras, las relativas a los conceptos de habitualidad; tiempo parcial; y cotización por rentas reales, que hoy también piden desde Upta. En esta línea, César García, vicesecretario general de la entidad, augura que la postura del PSOE será de apoyo hacia el autónomo y lo piensa "porque Pedro Sánchez viene de ese mundo". De hecho, el secretario del PSOE fue en 2010 coordinador federal de la sectorial de Emprendedores, Economía Social y Trabajadores Autónomos de su partido. No obstante, García añade que el consenso "es complicado", ya que como indica "lo que ponemos encima de la mesa no es sencillo y se necesita una reforma integral del Reta".

Las peticiones tendrán que abordarse ahora desde las subcomisiones como la del Pacto de Toledo; la reforma del Reta; o de las Pensiones, por lo que las reuniones se irán completando con el resto de formaciones.

PUBLICIDAD